SÃO JOÃO
Alceu Valença revela segredo para sucesso no São João de 2026
Cantor segue cativando fãs mesmo após mais de 50 anos de carreira
O cantor Alceu Valença foi uma das atrações presentes nos festejos de São João deste ano no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Ao portal A TARDE, o artista revelou o seu segredo para seguir cativando o público por onde passa mesmo após mais de 50 anos de carreira.
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Segundo ele, um dos principais pontos no seu repertório é a fusão de ritmos:
Eu nasci em uma região onde se estudava o forró, o pé de serra. Depois eu morei em Recife, aí eu adquiri uma cultura do frevo, uma cultura carnavalesca, e depois, como passava o tempo, eu fui criando a minha maneira de cantar.Alceu Valença - Cantor e compositor brasileiro