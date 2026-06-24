Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO

SÃO JOÃO

Alceu Valença revela segredo para sucesso no São João de 2026

Cantor segue cativando fãs mesmo após mais de 50 anos de carreira

Gustavo Nascimento
Por
Alceu Valença é uma das atrações do São João 2026 no Pelourinho, em Salvador
Alceu Valença é uma das atrações do São João 2026 no Pelourinho, em Salvador - Foto: Ícaro Soares | GOVBA

O cantor Alceu Valença foi uma das atrações presentes nos festejos de São João deste ano no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Ao portal A TARDE, o artista revelou o seu segredo para seguir cativando o público por onde passa mesmo após mais de 50 anos de carreira.

Leia Também:

MOTOR ECONÔMICO

São João injeta R$ 2,3 bilhões e acelera inclusão financeira na Bahia
São João injeta R$ 2,3 bilhões e acelera inclusão financeira na Bahia imagem

CRÍTICA

Olodum critica descaracterização do São João: 'Cada um na sua casa"
Olodum critica descaracterização do São João: 'Cada um na sua casa" imagem

SOL BRILHA PRA TODOS

Vocalista de Limão com Mel comenta mudanças no mercado musical
Vocalista de Limão com Mel comenta mudanças no mercado musical imagem

Segundo ele, um dos principais pontos no seu repertório é a fusão de ritmos:

Tudo sobre São João em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Eu nasci em uma região onde se estudava o forró, o pé de serra. Depois eu morei em Recife, aí eu adquiri uma cultura do frevo, uma cultura carnavalesca, e depois, como passava o tempo, eu fui criando a minha maneira de cantar.

Alceu Valença - Cantor e compositor brasileiro

Confira a fala do cantor

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alceu Valença Cultura Brasil Festa Junina música São João

Relacionadas

Mais lidas