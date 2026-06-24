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HOME > SÃO JOÃO

SOL BRILHA PRA TODOS

Vocalista de Limão com Mel comenta mudanças no mercado musical

Artista falou com exclusividade ao portal A TARDE durante festejos de São João no Pelourinho

Edvaldo Sales e Gustavo Nascimento
Por Edvaldo Sales e Gustavo Nascimento
| Atualizada em
Edson Lima e Adma Andrade, Vocalistas da banda Limão com Mel
Edson Lima e Adma Andrade, Vocalistas da banda Limão com Mel - Foto: Divulgação

A cantora Adma Andrade, vocalista da banda Limão com Mel, comentou sobre as mudanças no mercado musical devido às novas tecnologias, como o TikTok. A declaração aconteceu durante coletiva de realizada nesta quarta-feira, 24 nos festejos de São João que acontecem no Pelourinho.

Na resposta, ela afirmou que as mudanças são positivas: “A gente sempre fala que o sol brilha pra todos [...] Todo mundo que tá chegando também tem seu espaço, acho que é bem bacana”, iniciou ela.

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Eu acho que o mercado vai se moldando, mas eu sempre falo que falar de amor vai ser pra sempre. As nossas canções atravessam o tempo.

Adma Andrade - Vocalista da Limão com Mel

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Adma também valorizou o sucesso da banda Limão com Mel, que existe desde 1993 e ainda faz sucesso entre os fãs de forró.

“A gente não tem que reclamar. A gente tá com mais de 40 shows, a gente faz três hoje, fez 5 dias de grandes shows, então isso mostra a força que o nosso forró tem. A gente só tem que agradecer a quem nos abraça no Brasil inteiro”, completou ela.

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Tags

forró Limão com Mel São João

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