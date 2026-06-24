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São João de Cruz atrai 180 mil pessoas e tem recorde de público

Festejo reuniu artistas como João Gomes e Toque Dez

Agatha Victoria Reis
Por
São João de Cruz
São João de Cruz - Foto: Divulgação

O São João de Cruz bateu um recorde de público na noite desta terça-feira, 23. De acordo com a organização, cerca de 180 mil pessoas passaram pelo Circuito Luiz Gonzaga, com destaque para atrações como João Gomes e Toque Dez, que eram as mais aguardadas pelo público.

A noite marcada pela mistura de gêneros do artistas, como forró, vaquejada e arrocha, também contou com apresentações de Mikael Santos, Luizinho Vaqueiro, Danniel Vieira, Breno Ferreira, Rasga Tanga e Chambinho do Acordeon.

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Programação São João de Cruz

Os festejos juninos estão chegando ao fim, e no último dia de festa do São João de Cruz, nesta quarta-feira, 24, haverá também a transmissão ao vivo do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo. Além disso, entre as atrações estão:

  • Tony Salles
  • Pablo
  • Mastruz com Leite
  • Gustavo Mioto
  • Dorgival Dantas
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