Dorgival Dantas defende a essência do forró: "Vou fazer do jeito que sonhei"

O Largo do Pelourinho, um dos cenários mais emblemáticos da cultura baiana, viveu momentos de emoção nesta terça-feira, 23. Uma das atrações mais esperadas da véspera de São João, Dorgival Dantas reuniu uma multidão no Centro Histórico, em um show que lotou completamente o espaço e reafirmou a força da sua música. O artista, que é um dos maiores nomes da composição do forró em toda a história, trouxe ao palco a sua marca registrada: a fusão entre a poesia da sanfona e a emoção que atravessa gerações.

Em um momento em que o forró vivencia a influência de diversos novos ritmos e a pressão de um mercado por produções cada vez mais rápidas, Dorgival refletiu, em entrevista ao portal A TARDE, sobre como mantém o seu processo criativo, baseado no tempo e na dedicação à paixão pelo gênero.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Questionado sobre o risco de o forró perder a sua essência e a sua capacidade de contar histórias, o artista demonstra otimismo quanto à resistência do ritmo. "Tomara que não e acredito que não. O forró é bom desde que começou a surgir e acho que vai ser bom enquanto existir gente nesse mundo. E eu vou tentando fazer a minha parte", afirma.

Para ele, o equilíbrio entre a calmaria e o posicionamento é fundamental para manter a integridade de sua trajetória. "Quando é preciso ficar mais calmo eu fico, quando for hora de dar uma opinião talvez um pouco mais forte, que Deus me oriente. E vou torcendo ali para que tudo caminhe de maneira bacana e em paz, porque a música é uma coisa muito boa, para, de repente, não focar só mais em cantar e tocar e tentar levar a mensagem".

Sobre o sucesso de sua obra, que conquistou o país através da simplicidade, Dorgival reafirma seu compromisso com a própria história. "A minha música é uma música simples, mas, graças a Deus, deu certo. Acho que continua dando e creio que continue ainda daqui para frente. Então, eu vou fazer do jeito que lá atrás sonhei e o sonho está bom ainda", finaliza.

Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João

Largo do Pelourinho — a partir das 17h30

Limão com Mel

Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum

Alceu Valença

Lairton e Seus Teclados

Ávine Vinny

Michele Andrade

Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30

Viola de Doze

Julio e Jhonatan

Bel Lima

Banda Zefa

Forró Calango Aceso

Amor Q Fica

Luiz Bento

Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30

Ana Mameto

Jeanne Lima

Avião das Antigas

Forró do Zé

Vulcão Aceso

Pedro Libe

Lhego Valentim

Largo da Tieta — a partir das 17h30

Filhos do Brasil

Claudio Ney & Juliana

Dan Ventura

Benza Deus

Oswaldinho da Sanfona

Banda 100 Parea

Sarah Reis

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

Frutos Nordestinos

Eduardo Pires

Gilda Mel

Matheus Dantas

Deja Ribeiro

Elaine Fernandes

Deyve Ferreira

Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

Forró Xote de Anjo

Neném do Acordeon

Os Bambas do Nordeste

Tire Xote

Luana Ingry

Abel e Alê

Bruno Lima

Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h

Jô Miranda

Renno Poeta

Banda Página Virada

Olivan Monteiro

Kelly Fonteli

Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30

Dan Valente

Rala Fivela

Filipe Vier

Raio da Silibrina

Dan Miranda

Júlia Viana

Gabriel Rabelo

Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h

Forró Tremendão

Império do Forró

Asa Branca

Renovação Tia Dulce

Rosas do Luar

Fogueira Santa

Nação Forrozeira

Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30