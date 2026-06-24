SÃO JOÃO
Dorgival Dantas defende a essência do forró: "Vou fazer do jeito que sonhei"
Cantor emocionou multidão no Pelourinho
O Largo do Pelourinho, um dos cenários mais emblemáticos da cultura baiana, viveu momentos de emoção nesta terça-feira, 23. Uma das atrações mais esperadas da véspera de São João, Dorgival Dantas reuniu uma multidão no Centro Histórico, em um show que lotou completamente o espaço e reafirmou a força da sua música. O artista, que é um dos maiores nomes da composição do forró em toda a história, trouxe ao palco a sua marca registrada: a fusão entre a poesia da sanfona e a emoção que atravessa gerações.
Em um momento em que o forró vivencia a influência de diversos novos ritmos e a pressão de um mercado por produções cada vez mais rápidas, Dorgival refletiu, em entrevista ao portal A TARDE, sobre como mantém o seu processo criativo, baseado no tempo e na dedicação à paixão pelo gênero.
Questionado sobre o risco de o forró perder a sua essência e a sua capacidade de contar histórias, o artista demonstra otimismo quanto à resistência do ritmo. "Tomara que não e acredito que não. O forró é bom desde que começou a surgir e acho que vai ser bom enquanto existir gente nesse mundo. E eu vou tentando fazer a minha parte", afirma.
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Para ele, o equilíbrio entre a calmaria e o posicionamento é fundamental para manter a integridade de sua trajetória. "Quando é preciso ficar mais calmo eu fico, quando for hora de dar uma opinião talvez um pouco mais forte, que Deus me oriente. E vou torcendo ali para que tudo caminhe de maneira bacana e em paz, porque a música é uma coisa muito boa, para, de repente, não focar só mais em cantar e tocar e tentar levar a mensagem".
Sobre o sucesso de sua obra, que conquistou o país através da simplicidade, Dorgival reafirma seu compromisso com a própria história. "A minha música é uma música simples, mas, graças a Deus, deu certo. Acho que continua dando e creio que continue ainda daqui para frente. Então, eu vou fazer do jeito que lá atrás sonhei e o sonho está bom ainda", finaliza.
Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João
Largo do Pelourinho — a partir das 17h30
- Limão com Mel
- Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum
- Alceu Valença
- Lairton e Seus Teclados
- Ávine Vinny
- Michele Andrade
Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Viola de Doze
- Julio e Jhonatan
- Bel Lima
- Banda Zefa
- Forró Calango Aceso
- Amor Q Fica
- Luiz Bento
Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Ana Mameto
- Jeanne Lima
- Avião das Antigas
- Forró do Zé
- Vulcão Aceso
- Pedro Libe
- Lhego Valentim
Largo da Tieta — a partir das 17h30
- Filhos do Brasil
- Claudio Ney & Juliana
- Dan Ventura
- Benza Deus
- Oswaldinho da Sanfona
- Banda 100 Parea
- Sarah Reis
Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30
- Frutos Nordestinos
- Eduardo Pires
- Gilda Mel
- Matheus Dantas
- Deja Ribeiro
- Elaine Fernandes
- Deyve Ferreira
Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30
- Forró Xote de Anjo
- Neném do Acordeon
- Os Bambas do Nordeste
- Tire Xote
- Luana Ingry
- Abel e Alê
- Bruno Lima
Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h
- Jô Miranda
- Renno Poeta
- Banda Página Virada
- Olivan Monteiro
- Kelly Fonteli
Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Dan Valente
- Rala Fivela
- Filipe Vier
- Raio da Silibrina
- Dan Miranda
- Júlia Viana
- Gabriel Rabelo
Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h
- Forró Tremendão
- Império do Forró
- Asa Branca
- Renovação Tia Dulce
- Rosas do Luar
- Fogueira Santa
- Nação Forrozeira
Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30
- Só Samba de Roda Urbano
- MMP – Movimento Maciel Pelourinho