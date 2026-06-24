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SÃO JOÃO

Dorgival Dantas defende a essência do forró: "Vou fazer do jeito que sonhei"

Cantor emocionou multidão no Pelourinho

Bianca Carneiro e Carla Melo
Por Bianca Carneiro e Carla Melo
Dorgival refletiu, em entrevista ao portal A TARDE, sobre como mantém o seu processo criativo
Dorgival refletiu, em entrevista ao portal A TARDE, sobre como mantém o seu processo criativo - Foto: Ag. Fred Pontes | Sufotur

O Largo do Pelourinho, um dos cenários mais emblemáticos da cultura baiana, viveu momentos de emoção nesta terça-feira, 23. Uma das atrações mais esperadas da véspera de São João, Dorgival Dantas reuniu uma multidão no Centro Histórico, em um show que lotou completamente o espaço e reafirmou a força da sua música. O artista, que é um dos maiores nomes da composição do forró em toda a história, trouxe ao palco a sua marca registrada: a fusão entre a poesia da sanfona e a emoção que atravessa gerações.

Em um momento em que o forró vivencia a influência de diversos novos ritmos e a pressão de um mercado por produções cada vez mais rápidas, Dorgival refletiu, em entrevista ao portal A TARDE, sobre como mantém o seu processo criativo, baseado no tempo e na dedicação à paixão pelo gênero.

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Questionado sobre o risco de o forró perder a sua essência e a sua capacidade de contar histórias, o artista demonstra otimismo quanto à resistência do ritmo. "Tomara que não e acredito que não. O forró é bom desde que começou a surgir e acho que vai ser bom enquanto existir gente nesse mundo. E eu vou tentando fazer a minha parte", afirma.

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Para ele, o equilíbrio entre a calmaria e o posicionamento é fundamental para manter a integridade de sua trajetória. "Quando é preciso ficar mais calmo eu fico, quando for hora de dar uma opinião talvez um pouco mais forte, que Deus me oriente. E vou torcendo ali para que tudo caminhe de maneira bacana e em paz, porque a música é uma coisa muito boa, para, de repente, não focar só mais em cantar e tocar e tentar levar a mensagem".

Sobre o sucesso de sua obra, que conquistou o país através da simplicidade, Dorgival reafirma seu compromisso com a própria história. "A minha música é uma música simples, mas, graças a Deus, deu certo. Acho que continua dando e creio que continue ainda daqui para frente. Então, eu vou fazer do jeito que lá atrás sonhei e o sonho está bom ainda", finaliza.

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Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João

Largo do Pelourinho — a partir das 17h30

  • Limão com Mel
  • Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum
  • Alceu Valença
  • Lairton e Seus Teclados
  • Ávine Vinny
  • Michele Andrade

Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Viola de Doze
  • Julio e Jhonatan
  • Bel Lima
  • Banda Zefa
  • Forró Calango Aceso
  • Amor Q Fica
  • Luiz Bento

Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Ana Mameto
  • Jeanne Lima
  • Avião das Antigas
  • Forró do Zé
  • Vulcão Aceso
  • Pedro Libe
  • Lhego Valentim

Largo da Tieta — a partir das 17h30

  • Filhos do Brasil
  • Claudio Ney & Juliana
  • Dan Ventura
  • Benza Deus
  • Oswaldinho da Sanfona
  • Banda 100 Parea
  • Sarah Reis

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

  • Frutos Nordestinos
  • Eduardo Pires
  • Gilda Mel
  • Matheus Dantas
  • Deja Ribeiro
  • Elaine Fernandes
  • Deyve Ferreira

Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

  • Forró Xote de Anjo
  • Neném do Acordeon
  • Os Bambas do Nordeste
  • Tire Xote
  • Luana Ingry
  • Abel e Alê
  • Bruno Lima

Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h

  • Jô Miranda
  • Renno Poeta
  • Banda Página Virada
  • Olivan Monteiro
  • Kelly Fonteli

Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Dan Valente
  • Rala Fivela
  • Filipe Vier
  • Raio da Silibrina
  • Dan Miranda
  • Júlia Viana
  • Gabriel Rabelo

Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h

  • Forró Tremendão
  • Império do Forró
  • Asa Branca
  • Renovação Tia Dulce
  • Rosas do Luar
  • Fogueira Santa
  • Nação Forrozeira

Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30

  • Só Samba de Roda Urbano
  • MMP – Movimento Maciel Pelourinho
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Dorgival Dantas São João 2026

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