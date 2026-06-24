SÃO JOÃO
Festa tradicional encerra São João com recordes positivos em São José
A festa é realizada no distrito de Maria Quitéria, localizado a cerca de 15 km da sede de Feira
O São João de São José, festa tradicional do distrito de Feira de Santana encerrou os festejos juninos na madrugada desta quarta-feira, 24, marcando recordes e muita animação entre o público.
A festa junina, realizada no distrito de Maria Quitéria, localizado a cerca de 15 km da sede de Feira de Santana, foi finalizada com a apresentação da banda Limão com Mel que reuniu milhares de pessoas, unindo diversas gerações marcadas pelo forró.
Com um repertório repleto de canções que marcaram gerações, a banda transformou a última noite da festa em um momento inesquecível.
Tradição junina popular
A banda relembrou sucessos como "Toma Conta de Mim", "Porque Não Vê" e "De Janeiro a Janeiro", criando o clima perfeito para os casais apaixonados aproveitarem a noite fria ao ritmo do tradicional arrasta-pé
O prefeito José Ronaldo acompanhou o encerramento dos festejos ao lado do secretário municipal de Comunicação Social, Joilton Freitas, e do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo. Eles prestigiaram as apresentações e celebraram o sucesso de mais uma edição do São João promovido pela Prefeitura de Feira de Santana.
A programação da última noite começou com o cantor feirense Galeguinho SPA, que apresentou um repertório eclético e repleto de clássicos juninos. Canções como "Brincar de Balão" e outros sucessos do forró tradicional colocaram o público para dançar e deram o tom da festa desde as primeiras horas da noite.
Outra atração bastante aguardada foi o cantor cearense Caninana, que ganhou projeção nacional em 2007 ao interpretar a música "Mulher Ruim", de Dorgival Dantas. Com muito carisma e energia, o artista percorreu diversos estilos musicais e levantou o público ao longo da apresentação. O repertório incluiu ainda uma homenagem ao roqueiro Raul Seixas, com a interpretação de "Metamorfose Ambulante", além de clássicos do forró nordestino, como "São João na Roça", eternizada por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.
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Encerrando a maratona de shows, a banda Meninos de Seu Zeh manteve o clima de animação até os últimos momentos da festa, fechando com chave de ouro uma programação que reuniu milhares de pessoas e consolidou o São João de São José como uma das principais celebrações juninas do município.
‘Exército’ de recicladores
Enquanto a multidão curtia os festejos juninos do São João de São José durante quatro noites de muita animação, entre os dias 20 e 23 deste mês, um “exército” de 100 recicladores, entre homens e mulheres, contribuía para que a Praça do Forró permanecesse sempre limpa e, ao mesmo tempo, garantisse uma renda extra para suas famílias. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana.
A iniciativa foi resultado da união de esforços entre as entidades Ginga Recicla, dirigida por Mestre Paraná, e a Rede Sol. Enquanto o público voltava os olhos para o palco para acompanhar as apresentações dos artistas que animavam as noites de festa, os recicladores permaneciam atentos ao chão, recolhendo latinhas de alumínio e garrafas PET descartadas ao longo do circuito.
O presidente da Ginga Recicla, Mestre Paraná, destacou a importância social e ambiental da iniciativa.
“É uma oportunidade de gerar trabalho para 100 pessoas e garantir uma renda extra. Recolhendo latinhas de alumínio e garrafas plásticas, tornamos os festejos juninos mais sustentáveis e contribuímos para a preservação do meio ambiente em Feira de Santana”, ressaltou.
Para os recicladores, a oportunidade de atuar durante os festejos juninos representa uma importante fonte de renda, sem abrir mão da diversão proporcionada pela festa.
“Aqui é muita animação. Escolhemos um lugar para circular e, enquanto as pessoas se divertem e gastam, nós garantimos o nosso sustento”, destacou Maria José de Souza, que já possui experiência no trabalho com reciclagem de materiais descartáveis.