50 shows por dia: Pelourinho garante o São João de quem não viajou para o interior

O São João abriu suas portas e toda a capital já pulsa no ritmo do arrasta-pé, com o Pelourinho no centro dos festejos. Com uma programação extensa e intensa que segue até o dia 24 – com uma média de 50 apresentações por dia –, entre bandeirolas, sanfonas, música boa e muitas comidas típicas, o forró e a alegria transformaram as ruas históricas do Pelô em um grande palco de celebração popular.

"Venho todos os anos e nunca me canso do São João daqui. É tudo muito animado, colorido e com um forró diferente em todo canto. Pelourinho para mim é tradição”, afirmou a vendedora Clarice Santana, que estava no Terreiro de Jesus.

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Ontem, no segundo dia de festejos em Salvador e o primeiro de Clarice este ano, não faltaram opções para ela e as amigas. Filomena Bagaceira, Virgílio, Orquestra Sanfônica do Recôncavo, Cícero Dantas, Caciques do Nordeste, Márcia Castro, Caviar com Rapadura, Cangaia de Jegue, Gilmelândia e Paroano Sai Milhó, foram apenas algumas das atrações que animaram o dia – além da apresentação de várias quadrilhas juninas no Largo de Tieta.

Quem também escolheu o Pelourinho foi a publicitária Ana Maria Cerqueira. "Não viajei para o interior, então combinei com minhas amigas de vir. É o mais perto da energia de interior que a gente consegue chegar aqui na capital. E o Pelourinho está muito animado este ano, bem bonito, com uma programação legal e cheio de gente bonita também".

E teve também quem estava curtindo seu primeiro São João no Pelô. "Na verdade é o segundo dele, o primeiro, ano passado, ele estava na minha barriga", contou a atendente de telemarketing Valéria França, que junto com o companheiro Jean Gomes, apresentava os festejos ao filho João, de apenas 6 meses. "Viemos apresentar a festa de verdade para ele, tirar algumas fotos, ouvir um pouquinho de música e dar uma volta. É uma festa que gosto muito".

Além de boa música, barraquinhas de comidas e bebidas estão espalhadas por ruas e largos. "Quando o assunto é comida, as do São João ganham de forma disparada. É a minha parte preferida da festa", afirmou o contador Jayme Macedo, com um saco de amendoim na mão e um pedaço de bolo de milho na outra, enquanto se mexia no ritmo do forró que tocava próximo ao Largo Tereza Batista.

O arrasta-pé continua!

A festa deste domingo, 21, segue com mais de 50 atrações, entre elas Banda Fulô de Mandacaru, Luan Estilizado, Geraldo Azevedo, Cicinho de Assis, Negra Cor, Lucas Tibério, Igor Serravalle, Danniel Vieira, A Patroa, WS Vaqueiro, Tays Reis, Banda Cangaia de Jegue, Paulinho Boca de Cantor, Sarajane, Dan Valente, Márcia Short, Orquestra Compassos, Gui Vieira, Jânio Santana e Gabi Moraes, além das quadrilhas Fuzuê Junino, Girassol Baixo Sul, Balão Junino, Junina Ceaf, Cidade da Fé, Fuzuê Junino e Poeira do Sertão.

Veja a programação completa do São João do Pelourinho

21 de junho (domingo)

Largo do Pelourinho (18h30): Banda Fulô de Mandacaru, Luan Estilizado, Geraldo Azevedo, Cicinho de Assis, Kally Fonseca

Tereza Batista (17h30): Forró do Tico, Negra Cor, Lucas Tibério, Forró Eu Ligo, Igor Serravalle, Kit Love, Bagagem Arrumada

Quincas Berro D'Água (17h30): Danniel Vieira, Forró Cueca Branca, Lys, A Patroa, Lukas Miranda, WS Vaqueiro, Tays Reis

Praça das Artes (17h30): Banda Cangaia de Jegue, Breno Casagrande, Paulinho Boca de Cantor, Sarajane, Teninson Del Rey, Chocolate Batidão, Tayná Agazzi

Largo da Tieta - quadrilhas (14h): Fuzuê Junino, Girassol Baixo Sul, Balão Junino, Junina CEAF, Cidade da Fé, Poeira do Sertão

Largo da Tieta - shows (17h30): Júlia Viana, Dan Valente, João Almeida, Márcia Short, Luana Mattos, Mari e Rayane, Jow

Sala de Reboco (17h30): Orquestra Compassos, Forrozão do Capitão, Zé Tramela, Val Macambira, Dudu Francis, Banda Pisa Macio, As Nandas

Coreto (17h30): Gui Vieira, Jânio Santana, Gabi Moraes, 3+1 Matutu, Somos Cinco, Maria Odete, Madina

22 de junho (segunda-feira)

Largo do Pelourinho (18h30): Canários do Reino, Kátia e Aduílio, Falamansa, Mastruz com Leite, Forró Passa Pé

Tereza Batista (17h30): Diego Henrique, Roby e Roger, Pirilampo, Maciel Valente, João Vaqueiro, Luciano Calazans, Forró dos Plays

Praça das Artes (17h30): Julio César, Japinha, Chupando Halles, Forró Zanzibar, Banda Eletricaz, Pedro Gabriel, Fabrício Santos

Largo da Tieta - quadrilhas (14h): Forró do Luar, Germe da Era, Forró Mandacaru, Dona Fé

Largo da Tieta - shows (17h30): Orquestra Sanfônica da Bahia, Lys, Mara Magalhães, JM Puxado, Ju Marques, Lary, Junior Silva

Sala de Reboco (17h30): Johnny Xamego, Arnaldo Farias, Allane Lopes, Di Calli, Banda Tia Justina, Forró Cheiro de Milho, Odilani e Vitória

Coreto (17h30): Arnaldinho Neto, Forró Casa Nova, Gui de Paula, Elvis Salgado, Saulo Braga, Gutto Cabaré, Tiago Simas

Quincas Berro D'Água (17h30): Bia Frazzo, Will Coelho, Carla Cristina, Muleka Safada, Gerônimo, Bonde do Vaqueiro, Sabor de Mulher

23 de junho (terça-feira)

Largo do Pelourinho (18h30): Chambinho do Acordeon, Del Feliz, Dorgival Dantas, Waldonys, Fábio Carneirinho

Tereza Batista (17h30): Banda Flor Serena, João Almeida, Lucas Queiroz, Liziane Príncipe, Enzo Bruxo, Beth Dias, Bete Nascimento

Praça das Artes (17h30): Arreio de Ouro, Karollzinha Sanfoneira, Rafinha Asas, Jéssica Montez, Bailinho de Quinta, Edu Casanova, Peu do Acordeon

Largo da Tieta - quadrilhas (14h): Junina Imperatriz do Forró, Capelinha do Forró, Grupo Cultural Imperatriz, Dançart, Guerreiro do Cangaço, Pinga Ne Mim

Largo da Tieta - shows (17h30): Thiago Carvalho, TK O Rei do Bar, Melaço de Cana, Léo Balbinotti, Lucas Melo, Eline Martins, Reina

Sala de Reboco (17h30): Ricardo Buruá, Samuel Cesino, Titto Freitas, Maria Nicoly, Forró Sobepoeira, Aloísio Gomes, Banda Release

Coreto (17h30): Kiko Xonado, Juan e Ravena, Gilson Prates, Alcemar Gomes, Zé Araújo, Cid Rocha, Caroline Melo

Quincas Berro D'Água (17h30): Darlison Rodrigues, Aline Ataíde, Flaviana Fernandes, Tio Mané, Cuscuz com Leite, Gisele Café, André e Mauro

24 de junho (quarta-feira)