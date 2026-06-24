Retorno do São João começa a movimentar rodovias e terminais de Salvador

O retorno para Salvador após os festejos de São João já começa a provocar aumento no fluxo de veículos e passageiros nesta quarta-feira, 24. A movimentação ainda é gradual durante a tarde, mas a expectativa é de intensificação nas próximas horas, com pico previsto para o fim do dia e o período da noite nos principais acessos à capital.

O movimento de volta ocorre após uma operação de grande escala na saída do feriado, que levou mais de 380 mil passageiros pela Rodoviária de Salvador entre os dias 18 e 24 de junho. Apenas no dia de maior fluxo, cerca de 52 mil embarques foram registrados, com aproximadamente 90 mil pessoas circulando pelo terminal entre embarques e desembarques.

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No retorno, o fluxo volta a se concentrar principalmente na Rodoviária de Salvador, onde o movimento de passageiros já é intenso desde o início da tarde. A expectativa é de maior concentração de chegadas ao longo da noite, com impacto também no trânsito do entorno do terminal.

Para atender à demanda, houve reforço de saída, que deve ser repetido para atender a demanda de volta:

mais de 370 linhas de ônibus foram disponibilizadas;

reforço de horários extras autorizados pela Agerba;

além da operação regular, que conta com cerca de 600 horários diários;

a estrutura do terminal também contou com reforço de aproximadamente 150 profissionais, além de ações integradas com órgãos de segurança e trânsito.

Entre os destinos mais procurados na saída estavam cidades do interior baiano conhecidas pelos festejos juninos, como Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim, além de destinos interestaduais como Aracaju e Campina Grande.

Ferry boat

No sistema ferry-boat, que liga a capital à Ilha de Itaparica, o início da saída para o São João foi marcado por filas e espera acima do normal em alguns momentos.

Segundo a Agerba e a concessionária Internacional Travessias Salvador (ITS), a operação especial foi intensificada durante o período junino para atender à alta demanda. A travessia segue sendo monitorada em tempo real e pode sofrer ajustes operacionais conforme o volume de usuários e as condições climáticas.

Nesta quarta-feira, o sistema também começa a registrar aumento no fluxo de retorno para a capital, com possibilidade de maior tempo de espera nos horários de pico.

Rodovias

Nas rodovias, a BR-324 — principal ligação entre o interior e Salvador — já apresenta crescimento gradual no fluxo de veículos no sentido capital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia previsto o aumento no fluxo durante o período junino. Em situações de maior concentração de veículos, o trajeto entre Feira de Santana e Salvador, normalmente feito em cerca de uma hora e meia, pode ter o tempo ampliado devido à retenção em pontos de maior tráfego.

Movimento na rodovia nesta quarta-feira, 24 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Além da BR-324, também são esperados aumentos no fluxo nas BRs 101, 116 e 242, que conectam Salvador ao Recôncavo e ao interior do estado, incluindo rotas para cidades como Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas.

A orientação das autoridades é para que motoristas redobrem a atenção, especialmente no período noturno, quando a combinação de visibilidade reduzida e maior fluxo pode aumentar o risco de acidentes em trechos críticos das rodovias baianas.