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TENTATIVA DE GOLPE

Presidente do PL diz que Bolsonaro "sara na hora" se deixar prisão

Para Valdemar Costa Neto, saúde do ex-presidente é reflexo da reclusão

Ane Catarine
Por
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Boslonaro
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Boslonaro - Foto: Beto Barata/ PL

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou na quarta-feira, 8, que os problemas de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são consequência da prisão e disse que ele "sara na hora" se a prisão for revogada pela Justiça.

"Ele está com a saúde complicada por causa da situação que ele está vivendo. É difícil para o camarada suportar isso. Se ele sair de lá [da prisão], sai pulando de alegria. Sara na hora", afirmou o dirigente após ser questionado sobre o estado de saúde do ex-presidente durante um evento em Brasília.

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Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Atualmente, cumpre a pena em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, justamente por causa do seu estado debilitado de saúde.

Antes, Bolsonaro cumpria pena em regime fechado em uma sala de Estado-Maior localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha", no Distrito Federal.

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Bolsonaro na disputa presidencial

Ao ser perguntado se ainda acredita na possibilidade de Bolsonaro disputar as eleições de 2026, apesar da inelegibilidade e das ações em andamento no STF, Valdemar fez uma comparação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quando o Lula ficou preso por 580 dias, você imaginava que ele seria candidato à Presidência da República? Tudo pode acontecer", disse.

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Jair Bolsonaro Lula Valdemar Costa Neto

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