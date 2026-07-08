Polícia Federal faz nova busca por armas na casa de Bolsonaro

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A apreensão das armas registradas no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 8, com o novo cumprimento de busca e apreensão feita pela Polícia Federal (PF) na casa do político, em Brasília.

A informação foi confirmada nesta manhã pelo advogado e ex-assessor especial de Bolsonaro, João Henrique de Freitas, nas redes sociais. Na ocasião, os agentes estavam a procura de armas, munições e documentos de registro.

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"Acabo de sair da residência do presidente @jairbolsonaro após acompanhar mais uma BUSCA E APREENSÃO da Polícia Federal, determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro", escreveu o advogado.

De Freitas ainda afirmou que o resultado da operação se resumiu a "nada" já que a defesa havia "informado previamente o paradeiro de todas as armas".

Veja publicação

Acabo de sair da residência do Pres. @jairbolsonaro após acompanhar mais uma BUSCA E APREENSÃO da Polícia Federal, determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes.

O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o… — João Henrique N de Freitas (@JHNdeF) July 8, 2026

Entenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes

A operação ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, alegar a existência de informações desencontradas quanto ao número de armas em nome do ex-presidente.

"Sobrevieram aos autos informações indicando divergência entre o quantitativo de armas de fogo regularmente registradas em nome do apenado e aquelas efetivamente entregues aos órgãos competentes, circunstância que evidencia, em tese, o descumprimento da determinação judicial e recomenda a adoção de providências destinadas à localização e apreensão dos armamentos eventualmente mantidos sob o poder do condenado", diz um trecho da decisão.

Para o magistrado, o poder bélico em posse do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, caracteriza-se como "incompatibilidade" com a decisão judicial.



"A permanência de armas de fogo em poder do executado, quando já determinada sua entrega integral, revela situação incompatível com a ordem judicial anteriormente proferida e justifica a adoção de medida constritiva destinada exclusivamente à localização e apreensão de armamentos remanescentes", afirmou.

Armas de Bolsonaro serão entregues à Polícia Federal na segunda-feira (06/07)

O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas na última segunda-feira, 6, para que o Comando do Batalhão do Exército entregue as oito armas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal (PF).

Os armamentos, de acordo com a defesa do ex-mandatário, estão sob a guarda das Forças Armadas.

Veja a lista de armas de Bolsonaro que está sob a guarda da Polícia do Exército, de acordo com a defesa:

Pistola Taurus, calibre .380 Auto;

Pistola Taurus, calibre .40 S&W;

Pistola Glock, calibre 9×19 mm Parabellum;

Carabina/Fuzil Caracal, calibre 5,56×45 mm;

Pistola Caracal, calibre 9×19 mm Parabellum;

Carabina/Fuzil Springfield Armory, calibre 7,62×51 mm;

Espingarda Typhoon, calibre 12 GA;

Pistola Arex, calibre 9×19 mm Parabellum;

Pistola SIG Sauer, calibre 9×19 mm Parabellum;

Espingarda Maestro Arms Company, calibre 12 GA.

Na sexta-feira passada, Moraes decidiu manter Bolsonaro em prisão domiciliar, após o fim do prazo inicial de 90 dias.