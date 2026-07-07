POLÍTICA
Eduardo reage após deputado do PL chamar Jair Bolsonaro de 'covarde'
Parlamentar se consolidou como um dos principais nomes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu nesta terça-feira, 7, às falas do deputado federal Zé Trovão (PL-SC) contra o seu pai, Jair Bolsonaro. Zé Trovão, que se consolidou como um dos principais nomes do bolsonarismo dentro da Câmara dos Deputados, chamou o ex-presidente de “covarde” ao criticar sua postura depois da derrota nas eleições de 2022.
A declaração do parlamentar foi feita na última sexta-feira, 3, durante participação em um podcast. Segundo ele, Jair Bolsonaro foi “covarde” por não ter admitido o resultado das urnas e “mandado as pessoas para casa”. O parlamentar fazia referência aos apoiadores bolsonaristas que depois foram presos pelo golpe de 8 de Janeiro de 2023.
“Tinha que ter falado: 'Perdi as eleições. Seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições. Vai para casa”, disse Zé Trovão.
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Em seguida, no entanto, o deputado defendeu o ex-presidente e afirmou que ele “vive uma das maiores injustiças de todos os tempos”. Zé Trovão afirmou que o ex-presidente é um “perseguido político” e que se escolhesse agir de outra forma após a derrota não estaria preso.
Reação de Eduardo
Em uma publicação no X (antigo Twitter), o Eduardo Bolsonaro compartilhou o vídeo do jornalista e influenciador Paulo Figueiredo em que se especula sobre uma suposta promessa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a soltura de Zé Trovão.
“Além de ter se livrado, ainda saiu candidato pelo partido de Bolsonaro, para agora chamá-lo de covarde”, escreveu Eduardo em uma publicação no X.
Lembro dessa história. Zé Trovão estava refugiando-se no México e vendo como poderia voltar ao Brasil.— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 7, 2026
E além de ter se livrado, ainda saiu candidato pelo partido de Bolsonaro, para agora chamá-lo de covarde.
Eu vou poupá-los do que estou pensando…
🎥 @pfigueiredo08 pic.twitter.com/3UcwFwnhTA
A referência de Eduardo Bolsonaro é ao período em que Zé Trovão foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em 2021, durante investigações sobre atos antidemocráticos.
Após ter a prisão revogada, o deputado disputou as eleições de 2022 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Entre aliados do ex-presidente circula a versão de que Bolsonaro teria atuado para ajudá-lo, embora não haja comprovação pública de que tenha interferido na decisão judicial.