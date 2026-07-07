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POLÍTICA

Eduardo reage após deputado do PL chamar Jair Bolsonaro de 'covarde'

Parlamentar se consolidou como um dos principais nomes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados

Gustavo Nascimento
Por
Jair Bolsonaro ao lado do seu filho Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal
Jair Bolsonaro ao lado do seu filho Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal - Foto: Marcos Corrêa | PR

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu nesta terça-feira, 7, às falas do deputado federal Zé Trovão (PL-SC) contra o seu pai, Jair Bolsonaro. Zé Trovão, que se consolidou como um dos principais nomes do bolsonarismo dentro da Câmara dos Deputados, chamou o ex-presidente de “covarde” ao criticar sua postura depois da derrota nas eleições de 2022.

A declaração do parlamentar foi feita na última sexta-feira, 3, durante participação em um podcast. Segundo ele, Jair Bolsonaro foi “covarde” por não ter admitido o resultado das urnas e “mandado as pessoas para casa”. O parlamentar fazia referência aos apoiadores bolsonaristas que depois foram presos pelo golpe de 8 de Janeiro de 2023.

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“Tinha que ter falado: 'Perdi as eleições. Seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições. Vai para casa”, disse Zé Trovão.

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Em seguida, no entanto, o deputado defendeu o ex-presidente e afirmou que ele “vive uma das maiores injustiças de todos os tempos”. Zé Trovão afirmou que o ex-presidente é um “perseguido político” e que se escolhesse agir de outra forma após a derrota não estaria preso.

Reação de Eduardo

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o Eduardo Bolsonaro compartilhou o vídeo do jornalista e influenciador Paulo Figueiredo em que se especula sobre uma suposta promessa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a soltura de Zé Trovão.

“Além de ter se livrado, ainda saiu candidato pelo partido de Bolsonaro, para agora chamá-lo de covarde”, escreveu Eduardo em uma publicação no X.

A referência de Eduardo Bolsonaro é ao período em que Zé Trovão foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em 2021, durante investigações sobre atos antidemocráticos.

Após ter a prisão revogada, o deputado disputou as eleições de 2022 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Entre aliados do ex-presidente circula a versão de que Bolsonaro teria atuado para ajudá-lo, embora não haja comprovação pública de que tenha interferido na decisão judicial.

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bolsonarismo eduardo bolsonaro Jair Bolsonaro Política zé trovão

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