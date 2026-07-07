Senado aprova “Pix Pensão” e projeto vai para sanção de Lula

Siga o A TARDE no Google

O Senado aprovou o Projeto de Lei 4.978/2023, apelidado de “Pix Pensão”, em sessão realizada nesta terça-feira, 7. A proposta, de autoria da deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP), cria um mecanismo de transferência automática de pensão alimentícia, evitando a inadimplência nos pagamentos.

Como a matéria foi aprovada sem alterações no texto discutido na Câmara dos Deputados, ela agora seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta permite que o pagamento seja debitado diretamente da conta bancária do devedor e transferido à conta do beneficiário ou de seu representante legal, mediante determinação judicial.

Como irá funcionar?

Caso seja sancionado por Lula, o Pix Pensão será uma forma de transferência automática da pensão alimentícia, se baseando no Pix, modelo de pagamento muito utilizado no país. De acordo com o texto enviado à Câmara essas serão suas características:

Quando a pensão alimentícia for estabelecida, o juiz vai determinar uma conta de onde o valor será debitado mensalmente;

O sistema vai registrar os dados pessoais de ambas as partes, valor da pensão, data de vencimento e eventuais juros;

A cada mês há uma “busca nas contas bancárias do executado" pelo valor que é devido, fazendo a transferência de forma automática no valor estabelecido entre as partes via Pix;

Caso a conta não possua o valor necessário, será possível penhorar valores de uma conta de empresário individual (como MEI ou micro empresa);

A cobrança vai adiantar o processo já que não exige uma conferência do juiz caso haja um atraso.

"O Pix Pensão reduz o trabalho do Estado e beneficia os alimentandos, dificulta a vida do inadimplente contumaz e, como benefício adicional, sinaliza à sociedade que não é mais possível ter um filho sem ter responsabilidade sobre ele", diz o projeto de lei.

Além da debitação automática, o projeto prevê uma divulgação de estatísticas detalhadas sobre a situação desses casos no Brasil. Apresentando informações mais completas e respeitando a privacidade dos envolvidos, trazendo transparência e uma melhora na efetividade das ações