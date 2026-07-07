Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Senado aprova “Pix Pensão” e projeto vai para sanção de Lula

PL prevê a criação de ferramenta de débito automático para o pagamento de pensão alimentícia

Leo Almeida
Por
Proposta é de autoria de Tábata Amaral (PSB-SP)
Proposta é de autoria de Tábata Amaral (PSB-SP) - Foto: Marcos Santos / USP Imagens

O Senado aprovou o Projeto de Lei 4.978/2023, apelidado de “Pix Pensão”, em sessão realizada nesta terça-feira, 7. A proposta, de autoria da deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP), cria um mecanismo de transferência automática de pensão alimentícia, evitando a inadimplência nos pagamentos.

Como a matéria foi aprovada sem alterações no texto discutido na Câmara dos Deputados, ela agora seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A proposta permite que o pagamento seja debitado diretamente da conta bancária do devedor e transferido à conta do beneficiário ou de seu representante legal, mediante determinação judicial.

Leia Também:

PENSÃO

Valor da pensão da filha de Neymar é revelado e acordo surpreende web
Valor da pensão da filha de Neymar é revelado e acordo surpreende web imagem

ARTIGOS

O Brasil político das novelas de Benedito Ruy Barbosa
O Brasil político das novelas de Benedito Ruy Barbosa imagem

ROMPIMENTO

Federação União Brasil-PP descarta apoio a Flávio Bolsonaro
Federação União Brasil-PP descarta apoio a Flávio Bolsonaro imagem

Como irá funcionar?

Caso seja sancionado por Lula, o Pix Pensão será uma forma de transferência automática da pensão alimentícia, se baseando no Pix, modelo de pagamento muito utilizado no país. De acordo com o texto enviado à Câmara essas serão suas características:

  • Quando a pensão alimentícia for estabelecida, o juiz vai determinar uma conta de onde o valor será debitado mensalmente;
  • O sistema vai registrar os dados pessoais de ambas as partes, valor da pensão, data de vencimento e eventuais juros;
  • A cada mês há uma “busca nas contas bancárias do executado" pelo valor que é devido, fazendo a transferência de forma automática no valor estabelecido entre as partes via Pix;
  • Caso a conta não possua o valor necessário, será possível penhorar valores de uma conta de empresário individual (como MEI ou micro empresa);
  • A cobrança vai adiantar o processo já que não exige uma conferência do juiz caso haja um atraso.

"O Pix Pensão reduz o trabalho do Estado e beneficia os alimentandos, dificulta a vida do inadimplente contumaz e, como benefício adicional, sinaliza à sociedade que não é mais possível ter um filho sem ter responsabilidade sobre ele", diz o projeto de lei.

Além da debitação automática, o projeto prevê uma divulgação de estatísticas detalhadas sobre a situação desses casos no Brasil. Apresentando informações mais completas e respeitando a privacidade dos envolvidos, trazendo transparência e uma melhora na efetividade das ações

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Lula Pensão alimentícia Pix Pensão Senado

Relacionadas

Mais lidas