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PENSÃO

Valor da pensão da filha de Neymar é revelado e acordo surpreende web

Neymar teve uma filha com a modelo Amanda Kimberlly

Franciely Gomes
Por
Neymar e Amanda são pais de Helena
Neymar e Amanda são pais de Helena - Foto: Reprodução | Instagram

Bastidores da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly vieram à tona nesta terça-feira, 30. Mãe de Helena, filha do meio do atleta, a modelo recebe uma pensão de R$ 80 mil para arcar com as despesas da garotinha, que completará 2 anos de idade na próxima sexta-feira, dia 3 de julho.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o jogador da Seleção Brasileira também custeia o aluguel do imóvel onde Amanda e Helena moram, o salário das duas babás da criança e o contrato de uma equipe de segurança. Já a modelo custeia os gastos diários e a educação da filha.

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Entretanto, os dois não estão se entendendo muito bem nas últimas semanas. Fontes próximas à morena alegam que ela está insatisfeita com o silêncio do jogador diante os ataques que a filha vem recebendo nas redes sociais.

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Amanda Kimberlly também alega que Neymar não tem sido tão afetuoso com a criança nos últimos tempos, comparando a relação dele com os outros três filhos (Davi, Mavie e Mel), que estão presentes com ele nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo 2026.

Militão também viveu situação complicada com a ex

A exposição da relação conturbada de Neymar e Amanda fez com que internautas relembrassem o conflito entre o jogador Éder Militão e a influenciadora Karoline Lima, mãe da filha mais velha dele, Cecília.

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Um post compartilhado por Eder Gabriel Militao (@edermilitao)

Na época, a loira acusou o jogador de querer pagar um valor irrisório de pensão alimentícia para a filha, mesmo ganhando milhões no Real Madrid. Karoline chegou a expor prints de conversas com o atleta, onde ele sugeriu que a filha morasse com a mãe em Pirituba, no subúrbio de São Paulo.

Atualmente, os dois estão resolvidos com essa questão e estabeleceram um valor justo mediante a Justiça. Além de se comunicarem apenas para resolver as questões relacionadas à herdeira, que está com 3 anos de idade e se divide entre o Brasil e a Espanha para ficar com os pais.

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Amanda Kimberlly Filha de Neymar neymar

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