Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

DEPUTADO PELO RJ

Ex-galã da Globo pode disputar eleição pelo DC em meio a crise

Filha do ex-deputado Roberto Jefferson também é ventilada como candidata no Rio de Janeiro

Redação
Por Redação
Humberto Martins, ex-ator da Globo
Humberto Martins, ex-ator da Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Humberto Martins, conhecido por interpretar papéis de galã em novelas da TV Globo nos anos 90, pode disputar a eleilção deste ano pelo Democracia Cristã (DC). Além dele, a filha do ex-deputado federal, Roberto Jefferson, que cumpre domiciliar, a ex-ministra Cristiane Brasil, também pode sair como candidata no pleito de outubro pela mesma legenda.

A intenção seria lançar os dois para disputar o cargo de deputado federal no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo presidente do partido, João Caldas, que se reuniu com a dupla neste fim de semana para discutir sobre uma possível entrada na disputa.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Folha de São Paulo, Caldas comentou que os votos a Humberto Martins podem ajudar o partido a eleger até dois deputados. Já Cristiane Brasil, seria uma pessoa “muita querida no Rio”.

O presidente do DC mencionou ainda a possibilidade de Marlene Mattos, ex-empresária da Xuxa, se candidatar. Segundo Caldas, ela é filiada ao partido e analisa a possibilidade.

Leia Também:

FIM DO MISTÉRIO

Ronaldo Caiado revela data que vai anunciar vice-presidente
Ronaldo Caiado revela data que vai anunciar vice-presidente imagem

ELEIÇÕES

Caetano revela plano para turbinar desempenho de Jerônimo em Camaçari
Caetano revela plano para turbinar desempenho de Jerônimo em Camaçari imagem

CONTAGEM REGRESSIVA

Jerônimo intensifica agenda em Salvador na última semana de entregas
Jerônimo intensifica agenda em Salvador na última semana de entregas imagem

Crise no DC e histórico

A movimentação no DC ocorre em meio à crise na pré-candidatura presidencial do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Barbosa criou perfis em redes sociais e afirmou estudar “a possibilidade de, chegado o momento fixado pela lei”, disputar a Presidência.

A chapa projetada pelo DC une figuras ligadas por um episódio histórico política brasileira: Cristiane Brasil é filha de Roberto Jefferson, condenado pelo próprio Joaquim Barbosa no processo do Mensalão.

Em 2014, como presidente do STF, Barbosa determinou a prisão de Jefferson, então presidente licenciado do PTB e ex-deputado federal, condenado a sete anos e 14 dias de reclusão em regime semiaberto. Jefferson cumpriu a condenação em um presídio do Rio. No entanto, ele foi um dos seis condenados no Mensalão a receber o perdão em 2016 em decisão do próprio STF.

Roberto Jefferson, então, voltou para a política e chegou a concorrer à Presidência. No entanto, voltou a ser condenado pelo STF em 2024.

Hoje, Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliar em Comendador Levy Gasparian (RJ), por motivos de saúde. Ele foi condenado pelo STF a nove anos, um mês e cinco dias de prisão pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

DC eleição filha de Roberto Jefferson Humberto Martins Roberto Jefferson

Relacionadas

Mais lidas