Jerônimo intensifica agenda em Salvador na última semana de entregas

A partir do próximo sábado, 4, os pré-candidatos que ocupam cargos públicos estarão impedidos de fazer publicidade institucional, o que inclui a participação em entregas e inaugurações de obras. As regras buscam garantir uma disputa eleitoral equilibrada e evitar vantagens indevidas a governadores, deputados, senadores e presidente.

De olho no curto prazo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apertou o passo, e programou uma extensa agenda de compromissos nesta, que vai ser a última semana permitida para a realização de propaganda institucional.

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Foco em Salvador

O governador e sua equipe de campanha decidiram focar esses últimos momentos em Salvador, onde acontecem as principais entregas. A escolha é vista como estratégica do ponto de vista político, uma vez que Jerônimo busca deixar sua marca na capital e garantir bons números na urna em outubro.

O primeiro ato acontece neste domingo, 28, com a inauguração da Bahia Filmes, primeira empresa pública estadual voltada ao setor audiovisual do país. Vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), a estatal inicia suas atividades com a missão de fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual baiano, ampliar a atração de investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico, cultural e social do estado. A cerimônia será realizada na sede da empresa, no Edifício Oscar Cordeiro, localizado no bairro do Comércio, em Salvador.

VLT de Salvador na estação Calçada. - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Já na segunda-feira, 29, Jerônimo dá o pontapé na operação de um de seus principais projetos no mandato. O petista vai até a Cidade Baixa onde participará da primeira viagem da operação assistida de embarque e desembarque de passageiros do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trajeto entre a Estação Feira de São Joaquim e a Parada Marisqueiras.

Durante a agenda, o governador também inaugura a Unidade de Beneficiamento de Marisqueiras, localizada na Parada Marisqueiras, equipamento voltado ao fortalecimento da atividade pesqueira e marisqueira no Subúrbio Ferroviário, e ainda as urbanizações e os embarques nas paradas Santa Luzia e Lobato.

Ao lado de Lula

Na quarta, 1º, Jerônimo terá, ao lado do presidente Lula (PT), uma série de compromissos. Pela manhã, a dupla petista estará em Alagoinhas, no Agreste baiano, para a entrega do Hospital Regional, considerado o primeiro do programa de investimentos do governo federal, a unidade fica na BR-110. O evento também contará com o prefeito Gustavo Carmo (PSD).

Ainda pela manhã, há a expectativa do governador participar da inauguração da Policlínica de Camaçari, mas não há confirmação.

Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina. - Foto: Reprodução

Na tarde, Jerônimo e Lula fazem uma visita ao canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica, no município de Vera Cruz. A obra inserida no Novo PAC terá 12,4 quilômetros de extensão e deve reduzir o tempo de travessia de 1 hora para 15 minutos. O evento é considerado o marco do início das obras.

Já pela noite, o governador e o presidente estarão presentes na reabertura do Teatro Castro Alves (TCA). O equipamento passou por uma profunda requalificação depois de um incêndio em 2023, e agora passa a integrar um seleto grupo de teatros com padrões internacionais, conciliando modernização tecnológica com a preservação de sua arquitetura histórica.

A primeira apresentação da nova fase do TCA será de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi. O ator Jackson Costa, também participará da programação da Operação Teste da Sala Principal.

2 de Julho

Até o momento, o último evento público previsto com a participação de Jerônimo é o desfile cívico do 2 de Julho, data em que se comemora à Independência do Brasil na Bahia.

Lula é esperado no evento, no entanto, informações da CNN Brasil, dão conta de que o Executivo não participará do ato devido à exposição ao sol, já que ele está em fase de tratamento de radioterapia.

A assessoria do petista ainda não confirmou oficialmente a versão. Lula participou do ato nos últimos quatro anos.