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CONTAGEM REGRESSIVA

Jerônimo intensifica agenda em Salvador na última semana de entregas

Governador terá uma série de compromissos nos próximos dias na capital baiana

Anderson Ramos
Por
Reforma do TCA será uma das obras entregues por Jerônimo nesta semana.
Reforma do TCA será uma das obras entregues por Jerônimo nesta semana. - Foto: Amanda Ercília / GOVBA

A partir do próximo sábado, 4, os pré-candidatos que ocupam cargos públicos estarão impedidos de fazer publicidade institucional, o que inclui a participação em entregas e inaugurações de obras. As regras buscam garantir uma disputa eleitoral equilibrada e evitar vantagens indevidas a governadores, deputados, senadores e presidente.

De olho no curto prazo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apertou o passo, e programou uma extensa agenda de compromissos nesta, que vai ser a última semana permitida para a realização de propaganda institucional.

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Foco em Salvador

O governador e sua equipe de campanha decidiram focar esses últimos momentos em Salvador, onde acontecem as principais entregas. A escolha é vista como estratégica do ponto de vista político, uma vez que Jerônimo busca deixar sua marca na capital e garantir bons números na urna em outubro.

O primeiro ato acontece neste domingo, 28, com a inauguração da Bahia Filmes, primeira empresa pública estadual voltada ao setor audiovisual do país. Vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), a estatal inicia suas atividades com a missão de fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual baiano, ampliar a atração de investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico, cultural e social do estado. A cerimônia será realizada na sede da empresa, no Edifício Oscar Cordeiro, localizado no bairro do Comércio, em Salvador.

VLT de Salvador na estação Calçada.
VLT de Salvador na estação Calçada. - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Já na segunda-feira, 29, Jerônimo dá o pontapé na operação de um de seus principais projetos no mandato. O petista vai até a Cidade Baixa onde participará da primeira viagem da operação assistida de embarque e desembarque de passageiros do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trajeto entre a Estação Feira de São Joaquim e a Parada Marisqueiras.

Durante a agenda, o governador também inaugura a Unidade de Beneficiamento de Marisqueiras, localizada na Parada Marisqueiras, equipamento voltado ao fortalecimento da atividade pesqueira e marisqueira no Subúrbio Ferroviário, e ainda as urbanizações e os embarques nas paradas Santa Luzia e Lobato.

Ao lado de Lula

Na quarta, 1º, Jerônimo terá, ao lado do presidente Lula (PT), uma série de compromissos. Pela manhã, a dupla petista estará em Alagoinhas, no Agreste baiano, para a entrega do Hospital Regional, considerado o primeiro do programa de investimentos do governo federal, a unidade fica na BR-110. O evento também contará com o prefeito Gustavo Carmo (PSD).

Ainda pela manhã, há a expectativa do governador participar da inauguração da Policlínica de Camaçari, mas não há confirmação.

Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina.
Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina. - Foto: Reprodução

Na tarde, Jerônimo e Lula fazem uma visita ao canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica, no município de Vera Cruz. A obra inserida no Novo PAC terá 12,4 quilômetros de extensão e deve reduzir o tempo de travessia de 1 hora para 15 minutos. O evento é considerado o marco do início das obras.

Já pela noite, o governador e o presidente estarão presentes na reabertura do Teatro Castro Alves (TCA). O equipamento passou por uma profunda requalificação depois de um incêndio em 2023, e agora passa a integrar um seleto grupo de teatros com padrões internacionais, conciliando modernização tecnológica com a preservação de sua arquitetura histórica.

A primeira apresentação da nova fase do TCA será de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi. O ator Jackson Costa, também participará da programação da Operação Teste da Sala Principal.

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2 de Julho

Até o momento, o último evento público previsto com a participação de Jerônimo é o desfile cívico do 2 de Julho, data em que se comemora à Independência do Brasil na Bahia.

Lula é esperado no evento, no entanto, informações da CNN Brasil, dão conta de que o Executivo não participará do ato devido à exposição ao sol, já que ele está em fase de tratamento de radioterapia.

A assessoria do petista ainda não confirmou oficialmente a versão. Lula participou do ato nos últimos quatro anos.

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campanha eleitoral Desenvolvimento Audiovisual Inaugurações na Bahia publicidade institucional teatro castro alves Veículo Leve sobre Trilhos

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