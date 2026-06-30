RECONHECIMENTO
Daniela Mercury recebe prêmio internacional: “Alegria difícil de explicar”
Cantora se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio
A cantora Daniela Mercury é uma das homenageadas do Lifetime Achievement Award 2026 (Prêmio de Carreira), uma das mais altas distinções concedidas pelo Latin Grammy. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30, pela Academia Latina da Gravação.
A artista se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio, além de ser a sexta mulher brasileira e a 22ª personalidade do Brasil reconhecida pela Academia.
“É uma alegria difícil de explicar. Quando olho para trás, vejo o quanto batalhei, insisti e inaugurei caminhos. Essa é a minha celebração de 60 anos de vida e mais de 40 de carreira. Que eu possa representar sempre mais e melhor a minha cidade, o meu povo e o Brasil. Faço arte por vocês”, disse Daniela.
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Lifetime Achievement Award
O Lifetime Achievement Award é uma das mais prestigiadas honrarias concedidas pela Academia Latina da Gravação. A distinção é destinada a artistas que realizaram contribuições criativas de excepcional relevância para a música latina ao longo de toda a sua trajetória.
Em vez de reconhecer uma obra específica ou um único ano de atividade, o prêmio celebra o conjunto da carreira, o legado construído e o impacto permanente do homenageado na cultura latino-americana.
Outros brasileiros homenageados com o Latin Grammy Lifetime Achievement Award:
- 2026 – Daniela Mercury
- 2025 – Ivan Lins
- 2024 – Lulu Santos
- 2023 – Simone
- 2022 – Rita Lee
- 2021 – Martinho da Vila
- 2018 – Erasmo Carlos
- 2017 – João Bosco
- 2015 – Djavan
- 2014 – Ney Matogrosso
- 2013 – Roberto Menescal
- 2012 – Milton Nascimento e Toquinho
- 2011 – Gal Costa
- 2010 – João Donato
- 2009 – Beth Carvalho
- 2008 – Astrud Gilberto
- 2007 – Os Paralamas do Sucesso
- 2006 – César Camargo Mariano
- 2005 – Sergio Mendes e Jorge Ben Jor
- 2004 – Roberto Carlos