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RECONHECIMENTO

Daniela Mercury recebe prêmio internacional: “Alegria difícil de explicar”

Cantora se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio

Edvaldo Sales
Por
Cantora se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio
Cantora se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio - Foto: Divulgação

A cantora Daniela Mercury é uma das homenageadas do Lifetime Achievement Award 2026 (Prêmio de Carreira), uma das mais altas distinções concedidas pelo Latin Grammy. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30, pela Academia Latina da Gravação.

A artista se tornou a primeira artista da história da Axé Music a receber o prêmio, além de ser a sexta mulher brasileira e a 22ª personalidade do Brasil reconhecida pela Academia.

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“É uma alegria difícil de explicar. Quando olho para trás, vejo o quanto batalhei, insisti e inaugurei caminhos. Essa é a minha celebração de 60 anos de vida e mais de 40 de carreira. Que eu possa representar sempre mais e melhor a minha cidade, o meu povo e o Brasil. Faço arte por vocês”, disse Daniela.

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Lifetime Achievement Award

O Lifetime Achievement Award é uma das mais prestigiadas honrarias concedidas pela Academia Latina da Gravação. A distinção é destinada a artistas que realizaram contribuições criativas de excepcional relevância para a música latina ao longo de toda a sua trajetória.

Em vez de reconhecer uma obra específica ou um único ano de atividade, o prêmio celebra o conjunto da carreira, o legado construído e o impacto permanente do homenageado na cultura latino-americana.

Outros brasileiros homenageados com o Latin Grammy Lifetime Achievement Award:

  • 2026 – Daniela Mercury
  • 2025 – Ivan Lins
  • 2024 – Lulu Santos
  • 2023 – Simone
  • 2022 – Rita Lee
  • 2021 – Martinho da Vila
  • 2018 – Erasmo Carlos
  • 2017 – João Bosco
  • 2015 – Djavan
  • 2014 – Ney Matogrosso
  • 2013 – Roberto Menescal
  • 2012 – Milton Nascimento e Toquinho
  • 2011 – Gal Costa
  • 2010 – João Donato
  • 2009 – Beth Carvalho
  • 2008 – Astrud Gilberto
  • 2007 – Os Paralamas do Sucesso
  • 2006 – César Camargo Mariano
  • 2005 – Sergio Mendes e Jorge Ben Jor
  • 2004 – Roberto Carlos
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daniela mercury música

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