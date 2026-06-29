Vini Jr comenta foto de Virginia e reacende rumores de reconciliação

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Vini Jr voltou a aumentar os rumores de reconciliação com Virginia Fonseca. O craque da Seleção Brasileira deixou um comentário sugestivo na foto da influenciadora digital nesta segunda-feira, 29, pouco depois do jogo do Brasil contra o Japão.

No post, a loira estava exibindo a roupa escolhida para acompanhar a partida nos Estados Unidos, quando foi elogiada pelo, até então, ex-namorado. “Que estilo. Vamos Brasil!”, escreveu ele, seguido de um emoji de coração.

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Comentário de Vini Jr na foto de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

O comentário recebeu mais de 25 mil curtidas e reforçou os boatos de que os dois reataram o namoro de 7 meses, que terminou oficialmente em maio de 2026, após a famosa publicar um texto confirmando a separação.

Viagem romântica

Apesar de não terem assumido publicamente o retorno do romance, Virginia e Vini Jr estão planejando uma viagem romântica após a Copa do Mundo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois já estão com as passagens compradas.

O casal aproveitará os dias de folga em Ibiza, na Espanha. A viagem está prevista para o dia 23 de julho e não contará com a presença de amigos ou familiares dos dois.