Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

VOLTARAM?

Vini Jr comenta foto de Virginia e reacende rumores de reconciliação

O atleta e a influenciadora tem interagido de forma frequente nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Vini Jr e Virginia terminaram o namoro em maio
Vini Jr e Virginia terminaram o namoro em maio - Foto: Reprodução | Instagram

Vini Jr voltou a aumentar os rumores de reconciliação com Virginia Fonseca. O craque da Seleção Brasileira deixou um comentário sugestivo na foto da influenciadora digital nesta segunda-feira, 29, pouco depois do jogo do Brasil contra o Japão.

No post, a loira estava exibindo a roupa escolhida para acompanhar a partida nos Estados Unidos, quando foi elogiada pelo, até então, ex-namorado. “Que estilo. Vamos Brasil!”, escreveu ele, seguido de um emoji de coração.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Comentário de Vini Jr na foto de Virginia
Comentário de Vini Jr na foto de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

O comentário recebeu mais de 25 mil curtidas e reforçou os boatos de que os dois reataram o namoro de 7 meses, que terminou oficialmente em maio de 2026, após a famosa publicar um texto confirmando a separação.

Leia Também:

"ME ACHO GOSTOSA"

Ana Maria rebate críticas por casar com homem 30 anos mais novo
Ana Maria rebate críticas por casar com homem 30 anos mais novo imagem

PREOCUPANTE

Silfarley cancela show após passar mal no interior da Bahia
Silfarley cancela show após passar mal no interior da Bahia imagem

ENTRETENIMENTO

Gusttavo Lima falta show milionário e é chamado de ladrão por prefeito
Gusttavo Lima falta show milionário e é chamado de ladrão por prefeito imagem

Viagem romântica

Apesar de não terem assumido publicamente o retorno do romance, Virginia e Vini Jr estão planejando uma viagem romântica após a Copa do Mundo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois já estão com as passagens compradas.

O casal aproveitará os dias de folga em Ibiza, na Espanha. A viagem está prevista para o dia 23 de julho e não contará com a presença de amigos ou familiares dos dois.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

vini jr Vini Jr. e Virginia Virginia Fonseca

Relacionadas

Mais lidas