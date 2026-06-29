Ana Maria rebate críticas por casar com homem 30 anos mais novo

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A apresentadora Ana Maria Braga, de 77 anos, rebateu as críticas que recebe por estar casada com um homem 30 anos mais novo. Ela afirmou que as mulheres têm que se achar bonitas e que comentários sobre sua aparência não a afetam.

“Sou casada com um homem 30 anos mais novo. Nunca me olhei no espelho e pensei ‘não estou bonita’. Me acho linda, gostosa, uma pessoa legal”, disse a comandante do ‘Mais Você’, da Globo, no quadro ‘Pode Perguntar?’, do ‘Fantástico’.

Ana é casada com o jornalista Fábio Arruda desde 2025. Eles estão juntos desde março de 2022.

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“Opinião do outro, para mim, não muda absolutamente nada na minha vida. Vou continuar tendo vaidade, fazendo o que faço. Vou continuar sendo feliz”, ressaltou.

Vício em cigarro

Ana Maria afirmou, na mesma entrevista, que o tabagismo é um dos maiores arrependimentos de sua vida. Ela afirmou que parou de fumar há quatro anos porque queria continuar vivendo.

“O cigarro acaba com o seu organismo, com a sua saúde. Parei faz quase quatro anos. Eu decidi viver. Não podia continuar sendo burra. Queria ver meus netos crescerem, continuar com o meu casamento, que me traz muita felicidade”, afirmou a loira.

Gafes que viraram memes

Ana, que é famosa pela gafes ao longo dos anos, brincou que já cometeu muitas ao longo dos anos, principalmente ao chamar os convidados pelo nome errado. “Foram muitas, é só abrir a internet e procurar ‘gafes da Ana Maria’”, disse.

Ana Maria Braga inventou uma nova dupla Simone e Maraira KKKKKKKK pic.twitter.com/AriGM7tgCf — kaique 👑 (@kaiqwue) May 3, 2017

Para Ana, porém, a mais marcante foi uma no começo da carreira, quando encontrou uma larva em uma salada, uma das gafes mais famosas de Ana na internet.

“A bicha parece desse tamanho e aquilo nunca mais foi esquecido. Aquela lagarta me persegue”, brincou.