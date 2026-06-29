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COPA DO MUNDO

Brasil vira sobre o Japão e avança para as oitavas da Copa do Mundo

Seleção saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada nos acréscimos

João Grassi
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| Atualizada em
Martinelli marcou o gol da virada brasileira
Martinelli marcou o gol da virada brasileira - Foto: Paul Ellis | AFP

O Brasil avança na Copa do Mundo 2026! Nesta segunda-feira, 29, a Seleção derrotou o Japão por 2 a 1 na fase 16-avos de final e está classificada para as oitavas de final do torneio na América do Norte. A partida foi disputada no NRG Stadium, em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Após um erro de passe do lateral-direito Danilo no campo de defesa, Kaishu Sano interceptou a bola e partiu em direção ao gol. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o meio-campista asiático bateu no canto e superou o goleiro Alisson.

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No segundo tempo, logo aos 11 minutos, a Amarelinha chegou ao empate. Gabriel Magalhães mandou cruzamento preciso da intermediária e encontrou Casemiro. O volante testou firme para o fundo das redes e deixou tudo igual.

No apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães encontrou lindo passe para Gabriel Martinelli na área. O atacante, que entrou no segundo tempo, deu um tapa de direita e virou o placar.

Próximo compromisso

Com chaveamento definido, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, também nos EUA.

Casemiro comemora gol de empate do Brasil
Casemiro comemora gol de empate do Brasil - Foto: Paul Ellis | AFP

FICHA TÉCNICA

Brasil 2x1 Japão

Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

Local: NRG Stadium, em Houston

Data: 29/06/2026 (segunda)

Horário: 14h

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (Itália)

VAR: Marco Di Bello (Itália)

Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT

Cartões amarelos: Casemiro e Danilo (Brasil) / Kamada, Sano e Sukuzi (Japão)

Gols: Casemiro e Gabriel Martinelli (Brasil) / Sano (Japão)

Escalações

Brasil: Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Japão: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito e Takehiro Tomiyasu; Junya Ito (Shuto Machino), Daichi Kamada (Ao Tanaka), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki), Kaishu Sano, Ritsu Doan (Yukinari Sugawara) e Daizen Maeda; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu

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