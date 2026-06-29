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JUSTA CAUSA

Faltar o trabalho para assistir o jogo do Brasil causa demissão? Veja

A regra vale tanto para trabalhos presenciais, quanto home office

Alice Paulilo
Por
Não ir ao trabalho para assistir ao jogo do Brasil causa demissão? Veja
Não ir ao trabalho para assistir ao jogo do Brasil causa demissão? Veja - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

Com o jogo do Brasil em horário comercial, nesta segunda, às 14h, o desejo de todo trabalhador é receber folga ou ponto facultativo. Para aqueles que não recebem, o primeiro pensamento é faltar. Mas será que simplesmente não aparecer no local de trabalho pode resultar em demissão por justa causa?

A regra é clara: se não houver uma determinação oficial do governo Federal, Estadual ou Municipal para liberação no dia ou no momento do jogo da seleção, apenas a empresa pode conceder folga a seus colaboradores. Isso vale tanto para trabalhos presenciais, quanto home office.

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O que diz a CLT

De acordo com o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a rescisão do contrato de trabalho por justa causa só pode ocorrer por motivos específicos. Entre eles estão:

  • Negligência no desempenho das funções;
  • Ato de indisciplina ou insubordinação;
  • Abandono de emprego.

De acordo com a advogada trabalhista, Viviane Castro Neves, em entrevista à CNN, a justa causa só poderia ser aplicada se a ausência do funcionário causasse um dando irreparável a empresa e a terceiros. Esta situação geralmente se aplica a serviços essenciais ou de riscos.

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"Um exemplo: alguém que faz o horário de voo de helicópteros e que não pode parar um minuto. Na hora do jogo, ele não faz o que deveria fazer e, por essa razão, tem um acidente", exemplificou a advogada.

Portanto, demitir os funcionários que não desenvolvem serviços essenciais, com a justificativa da ausência para assistir o jogo é considerada uma punição desproporcional. Essa infração deve render, no máximo, uma advertência ou suspensão.

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jogo do brasil justa causa trabalho

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