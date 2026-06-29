Faltar o trabalho para assistir o jogo do Brasil causa demissão? Veja

Com o jogo do Brasil em horário comercial, nesta segunda, às 14h, o desejo de todo trabalhador é receber folga ou ponto facultativo. Para aqueles que não recebem, o primeiro pensamento é faltar. Mas será que simplesmente não aparecer no local de trabalho pode resultar em demissão por justa causa?

A regra é clara: se não houver uma determinação oficial do governo Federal, Estadual ou Municipal para liberação no dia ou no momento do jogo da seleção, apenas a empresa pode conceder folga a seus colaboradores. Isso vale tanto para trabalhos presenciais, quanto home office.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que diz a CLT

De acordo com o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a rescisão do contrato de trabalho por justa causa só pode ocorrer por motivos específicos. Entre eles estão:

Negligência no desempenho das funções;

Ato de indisciplina ou insubordinação;

Abandono de emprego.

De acordo com a advogada trabalhista, Viviane Castro Neves, em entrevista à CNN, a justa causa só poderia ser aplicada se a ausência do funcionário causasse um dando irreparável a empresa e a terceiros. Esta situação geralmente se aplica a serviços essenciais ou de riscos.

"Um exemplo: alguém que faz o horário de voo de helicópteros e que não pode parar um minuto. Na hora do jogo, ele não faz o que deveria fazer e, por essa razão, tem um acidente", exemplificou a advogada.

Portanto, demitir os funcionários que não desenvolvem serviços essenciais, com a justificativa da ausência para assistir o jogo é considerada uma punição desproporcional. Essa infração deve render, no máximo, uma advertência ou suspensão.