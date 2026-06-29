Neymar doa R$ 1,3 milhão para vítimas de terremoto na Venezuela

Em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026, um terremoto de magnitude 7,5 provocou destruição na Venezuela e gerou comoção mundial, inclusive do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr.



De acordo com o portal venezuelano El Sumario, o craque brasileiro fez uma doação de cerca de 250 mil dólares — o equivalente a R$ 1,3 milhão na cotação atual — para ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram o país.



O valor será destinado a ações humanitárias em meio à crise provocada pelos tremores, que já deixaram cerca de 1.450 mortos e mais de 50 mil desaparecidos, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).



A tragédia provocada pelos abalos sísmicos deixou um cenário de destruição em diversas regiões venezuelanas, com milhares de famílias desabrigadas e comunidades inteiras dependentes de ajuda emergencial para sobreviver. A contribuição feita por Neymar será destinada a frentes prioritárias, como a distribuição de alimentos, o fornecimento de água potável, a compra de medicamentos e a montagem de abrigos temporários para os atingidos.





Neymar manifesta apoio à Venezuela



Concentrado com a Seleção Brasileira, Neymar compartilhou uma publicação do volante Tomás Rincón, companheiro de Santos, e elogiou a mensagem de apoio do venezuelano às famílias afetadas pela tragédia.



"Que grande você é, Tomás Rincón", escreveu o craque ao compartilhar a publicação do venezuelano. Em seguida, o atacante completou: "Força para a Venezuela".





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Histórico de ajuda



O gesto reforça um histórico de envolvimento do jogador em causas humanitárias ao longo da carreira. Em diferentes momentos de crise, Neymar já se mobilizou para ajudar populações em situação de vulnerabilidade.



Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o atacante participou de ações voltadas à cidade de Manaus, em meio ao colapso do sistema de saúde, incluindo apoio à aquisição de respiradores, além de uma doação ao Unicef.



O jogador também esteve presente em iniciativas de solidariedade em outras situações de emergência no Brasil. Em janeiro de 2021, colaborou com doações e campanhas de assistência social para minimizar os impactos da pandemia em comunidades carentes.



Mais recentemente, Neymar também participou de ações de apoio às vítimas das enchentes que atingiram o Sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, onde os prejuízos foram bilionários e milhares de pessoas perderam suas casas, em maio de 2024. Na ocasião, a doação girou em torno de R$ 20 milhões.





Brasil x Japão



Nesta segunda-feira, 29, Neymar deve iniciar no banco de reservas a partida diante do Japão, válida pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado em Houston, no Texas, às 14h (de Brasília).