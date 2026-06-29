Brasil x Japão será em estádio de R$ 1,8 bi com ar-condicionado

Antes de enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira terá um adversário a mais em Houston: o forte calor. A previsão para esta segunda-feira, 29, indica temperaturas entre 26°C e 36°C na cidade texana, justamente no dia em que Brasil e Japão duelam por uma vaga nas oitavas de final do Mundial.



A partida marcará a primeira vez que a equipe comandada por Carlo Ancelotti entrará em campo ao meio-dia no horário local, período em que a sensação térmica costuma ser mais elevada. De acordo com a previsão do Climatempo, os termômetros devem registrar cerca de 33°C no momento da bola rolar.



Apesar das condições climáticas extremas, o palco do confronto oferece uma importante vantagem. O NRG Stadium possui teto retrátil, que permanecerá fechado durante a partida para reduzir a incidência direta dos raios solares, além de contar com um moderno sistema de climatização capaz de manter a temperatura interna abaixo dos 25°C.



Além do ambiente climatizado, o protocolo da Fifa prevê pausas para hidratação durante a partida, medida adotada para minimizar os efeitos do calor sobre os atletas.





Brasil reencontra estádio climatizado após Copa do Catar



Embora o calor seja uma preocupação, esta não será a primeira experiência da Seleção Brasileira em um estádio equipado com tecnologia para controlar a temperatura.



Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, as principais arenas do torneio também contavam com sistemas de resfriamento desenvolvidos para amenizar as altas temperaturas do deserto e oferecer melhores condições para jogadores e torcedores.





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Estádio custou R$ 1,8 bilhão e já recebeu dois Super Bowls



Inaugurado em 2002, o NRG Stadium foi construído para substituir o histórico Astrodome, arena inaugurada em 1965 que entrou para a história como o primeiro estádio do mundo com cobertura e climatização artificial.



O novo palco esportivo também inovou ao se tornar o primeiro estádio da NFL equipado com teto retrátil, tecnologia considerada revolucionária na época de sua inauguração.





A construção da arena foi avaliada em aproximadamente R$ 1,8 bilhão e oferece capacidade para receber 68.777 espectadores.



O estádio também possui um currículo de grandes eventos esportivos. Em 2004, recebeu o Super Bowl XXXVIII, vencido pelo New England Patriots sobre o Carolina Panthers por 32 a 29. Treze anos depois, voltou a sediar a principal decisão do futebol americano, quando o Patriots protagonizou uma das maiores viradas da história ao derrotar o Atlanta Falcons por 34 a 28, na prorrogação, após estar perdendo por 28 a 3.





Palco frequente do futebol internacional



Além de receber partidas da NFL, o NRG Stadium também faz parte do calendário do futebol internacional. A arena sediou três partidas da Copa América Centenário, em 2016, outras três da Copa América de 2024 e frequentemente recebe compromissos das seleções dos Estados Unidos e do México, seja pela Copa Ouro ou em amistosos internacionais.



Fora do universo do esporte, o estádio também abriga anualmente o Houston Livestock Show and Rodeo, considerado o maior rodeio do mundo, evento realizado há mais de oito décadas e um dos principais do calendário cultural do estado do Texas.