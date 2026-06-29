Marquinhos rebate japonês e chama declaração de "soberba"

Antes do confronto decisivo contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, a declaração do atacante Kento Shiogai afirmando que "o Brasil não é mais o mesmo de antigamente" repercutiu na concentração da Seleção Brasileira. Neste domingo, 29, o capitão Marquinhos respondeu ao comentário do jogador japonês e afirmou que as palavras do adversário serviram como combustível para a equipe.



Segundo o zagueiro, a frase foi comentada entre os atletas brasileiros e aumentou a motivação para o duelo, marcado para esta segunda-feira, às 14h, em Houston.

"Chega, sim (o que ele disse). É bom que eles continuem falando para continuar motivando nosso time. Faz quase um mês que a gente está aqui nos EUA. Com muita humildade, a gente está seguindo trabalhando muito firme rumo ao nosso objetivo. A gente deixa esse tipo de fala para os adversários, que eles continuem falando bastante para motivar a gente", comentou Marquinhos à Cazé TV.



A declaração de Shiogai foi concedida no sábado à agência japonesa Kyodo News. Reserva da seleção japonesa, o atacante participou de apenas uma partida nesta Copa do Mundo, entrando aos 38 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 com a Holanda, ainda pela fase de grupos.





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Marquinhos vê "soberba" do Japão

Na sequência da entrevista, Marquinhos voltou a abordar o tema e classificou a postura do adversário como um excesso de confiança. O defensor destacou que o Brasil segue sendo uma das principais seleções do futebol mundial e ressaltou a importância de manter concentração máxima em jogos eliminatórios.





Talvez tenha sido um pouco de soberba da parte deles Marquinhos - capitão da Seleção Brasileira

"O Brasil ainda continua sendo uma grande seleção. Basta a gente mostrar nossa grande força amanhã, nossa grande qualidade. A cada bola a gente vai saber que é uma bola que pode ser decisiva. A gente deixa esse tipo de coisa para eles, que isso sirva de motivação para a gente no jogo de amanhã, para disputar cada bola e ganhar esse jogo da maneira que a gente merece".



Ancelotti evita entrar na provocação



Durante a entrevista coletiva deste domingo, o técnico Carlo Ancelotti também foi questionado sobre as declarações de Kento Shiogai. Diferentemente de Marquinhos, o treinador preferiu minimizar a polêmica e reforçou que o foco da comissão técnica está exclusivamente na preparação para a partida.



"Não vamos falar disso, vamos estar focados no jogo, nas qualidades do rival. Vamos preparar bem o jogo para criar problema e no que temos fazer para evitar problema. Não vamos entrar nesse jogo mental", disse Ancelotti.



Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, às 14h, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O vencedor avança às oitavas de final da competição.