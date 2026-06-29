COPA A TARDE
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta segunda (29/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta segunda, 29, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil no mata-mata dos 16 avos de final nesta segunda-feira, 29, com Brasil x Japão, Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os três jogos desta segunda-feira, 29, na Copa do Mundo.
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Brasil x Japão (às 14h)
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Desfalques
Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa direita)
Japão: Go Itakura (dores na coxa esquerda)
Alemanha x Paraguai (às 17h30)
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale e Júnior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza e Damián Bobadilla; Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.
Desfalques
Alemanha: Nathaniel Brown (dores musculares no adutor)
Paraguai: Diego Gómez (suspenso por cartões amarelos) e Omar Alderete (trauma no joelho)
Holanda x Marrocos (às 22h)
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi e Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Desfalques
Holanda: Sem desfalques
Marrocos: Sem desfalques