Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta segunda (29/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta segunda, 29, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Vinicius Júnior em campo pela Seleção Brasileira
Vinicius Júnior em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Chandan Khanna / AFP

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil no mata-mata dos 16 avos de final nesta segunda-feira, 29, com Brasil x Japão, Alemanha x Paraguai e Holanda x Marrocos sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os três jogos desta segunda-feira, 29, na Copa do Mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Filho de Neymar viraliza falando três idiomas e empreendendo na Copa
Filho de Neymar viraliza falando três idiomas e empreendendo na Copa imagem

SALVADOR

Ônibus da RMS terão paralisação durante jogo do Brasil contra o Japão
Ônibus da RMS terão paralisação durante jogo do Brasil contra o Japão imagem

COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos deste domingo (28/06)
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos deste domingo (28/06) imagem

Brasil x Japão (às 14h)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Seleção Brasileira na Copa do Mundo - Foto: CBF

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa direita)

Japão: Go Itakura (dores na coxa esquerda)

Alemanha x Paraguai (às 17h30)

Alemanha na Copa do Mundo
Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale e Júnior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza e Damián Bobadilla; Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

Desfalques

Alemanha: Nathaniel Brown (dores musculares no adutor)

Paraguai: Diego Gómez (suspenso por cartões amarelos) e Omar Alderete (trauma no joelho)

Holanda x Marrocos (às 22h)

Holanda na Copa do Mundo
Holanda na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi e Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Desfalques

Holanda: Sem desfalques

Marrocos: Sem desfalques

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Futebol seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas