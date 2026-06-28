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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos deste domingo (28/06)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques deste domingo, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Thapelo Maseko pela África do Sul
Thapelo Maseko pela África do Sul - Foto: YURI CORTEZ | AFP

A Copa do Mundo finalmente chegou ao mata-mata - mas tudo começa com ritmo lento. Neste domingo, 28, somente África do Sul e Canadá entram em campo, decidindo a primeira vaga nas oitavas de final.

Confira onde assistir, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para o jogo deste domingo, 28, na Copa do Mundo.

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África do Sul x Canadá (às 16h)

Jogo 73 - África do Sul x Canadá - Los Angeles, nos EUA - 16h em Brasília e 14h no horário local

Jonathan David pelo Canadá
Jonathan David pelo Canadá - Foto: FRAN SANTIAGO/AFP

Onde assistir

  • CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi e Aubrey Modiba; Thalente Mbatha e Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Oswin Appollis e Relebohile Mofokeng; Iqraam Rayners. Técnico: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Mathieu Choinière e Nathan Saliba; Tajon Buchanan, Ali Ahmed e Jonathan David; Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Desfalques

África do Sul: Themba Zwane (suspenso por expulsão), Sphephelo Sithole (suspenso por expulsão) e Percy Tau (dores musculares)

Canadá: Ismaël Koné (fratura na perna), Marcelo Flores (ruptura de ligamento no joelho), Alfie Jones (lesão no tornozelo) e Alphonso Davies (lesão na coxa)

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Tags

copa do mundo Futebol

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