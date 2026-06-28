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COPA DO MUNDO

Filho de Neymar viraliza falando três idiomas e empreendendo na Copa

O adolescente de 14 anos está na Copa do Mundo com a mãe, a madrasta e duas irmãs, Mavie e Mel

Marina Branco
Por
Neymar e Davi Lucca na Copa do Mundo
Neymar e Davi Lucca na Copa do Mundo - Foto: Reprodução I X

Enquanto Neymar concentra os holofotes dentro e fora de campo na Copa do Mundo, Davi Lucca também tem chamado atenção nos bastidores do Mundial. Aos 14 anos, o filho mais velho do camisa 10 da Seleção Brasileira vem viralizando nas redes sociais pela desenvoltura, educação e carisma em aparições durante a competição.

O adolescente, que completa 15 anos em agosto, apareceu em diferentes vídeos concedendo entrevistas em três idiomas e surpreendeu torcedores pela naturalidade diante das câmeras.

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Além da facilidade para se comunicar, o filho de Neymar também chamou atenção pelo lado empreendedor. Durante o Mundial, ele apareceu vendendo um chaveiro criado por ele mesmo, indo além da imagem de acompanhante do pai nos bastidores da Seleção.

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Em meio à rotina de jogos, treinos e entrevistas envolvendo Neymar, o adolescente passou a aparecer em registros feitos nos bastidores e rapidamente conquistou simpatia do público.

O que mais chamou atenção foi a forma como ele lidou com repórteres e torcedores. Mesmo jovem, Davi demonstrou segurança ao falar diante das câmeras e respondeu com naturalidade, sempre em tom educado e descontraído.

Além disso, um dos pontos que mais viralizaram foi a habilidade de Davi Lucca em se comunicar em três idiomas. Durante a competição, vídeos do adolescente concedendo entrevistas circularam nas redes e chamaram atenção pela fluência e pela tranquilidade nas respostas.

Davi Lucca é filho de Neymar e Carol Dantas, que costuma viajar com Bruna Biancardi e sempre está presente na vida do jogador. Desde pequeno, aparece em momentos importantes da carreira do pai, e aparece na Copa de 2026 ao lado da mãe, da madrasta e das irmãs Mavie e Mel.

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copa do mundo Davi Lucca neymar

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