MATA-MATA!
Fim da fase de grupos! Veja todos os confrontos dos 16 avos da Copa
Com tudo definido, é possível traçar o caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo
O caminho do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 está finalmente definido. Com o fim da fase de grupos, a competição entra agora na etapa eliminatória, disputada em jogo único, e o Brasil já sabe qual será o primeiro obstáculo na busca pelo hexacampeonato - a Seleção Brasileira enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda fase.
A partir de agora, qualquer tropeço significa eliminação. O primeiro jogo do mata-mata será neste domingo, 28, às 16h, entre África do Sul e Canadá. Depois, os confrontos seguem até sexta-feira, 3, quando será encerrada a segunda fase.
Os dois primeiros colocados de cada grupo avançaram, além dos oito melhores terceiros colocados na classificação geral. O novo formato da Copa, com 48 seleções, ampliou o mata-mata e criou uma etapa antes das oitavas de final.
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Caminho do Brasil
O Brasil inicia o mata-mata contra o Japão. Se avançar, enfrenta nas oitavas de final o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, em jogo marcado para 5 de julho, às 17h.
Caso siga adiante, a Seleção pode ter pela frente nas quartas de final equipes como México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo, dependendo dos resultados da chave, com confronto marcado para 11 de julho, às 18h.
Se chegar à semifinal, o Brasil jogará no dia 15 de julho, às 16h, até chegar à grande final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, também às 16h.
Quem pode cruzar com o Brasil
O chaveamento colocou o Brasil em um lado que não tem Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal ou Bélgica antes de uma possível final. Por outro lado, a Seleção pode encontrar adversários de peso no caminho, como Inglaterra, Argentina e Colômbia.
Veja todos os confrontos dos 16 avos
Domingo, 28 de junho
- 16h - África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
- 16h - Espanha x Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
Veja todos os confrontos das oitavas de final
De um lado da chave:
Oitavas 1 - 4 de julho, às 18h
Vencedor de Alemanha x Paraguai x vencedor de França x Suécia
Oitavas 2 - 4 de julho, às 14h
Vencedor de África do Sul x Canadá x vencedor de Holanda x Marrocos
Oitavas 3 - 6 de julho, às 16h
Vencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria
Oitavas 4 - 6 de julho, às 21h
Vencedor de Estados Unidos x Bósnia x vencedor de Bélgica x Senegal
Do outro lado da chave:
Oitavas 5 - 5 de julho, às 17h
Vencedor de Brasil x Japão x vencedor de Costa do Marfim x Noruega
Oitavas 6 - 5 de julho, às 21h
Vencedor de México x Equador x vencedor de Inglaterra x RD Congo
Oitavas 7 - 7 de julho, às 13h
Vencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito
Oitavas 8 - 7 de julho, às 17h
Vencedor de Suíça x Argélia x vencedor de Colômbia x Gana