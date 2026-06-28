Fim da fase de grupos! Veja todos os confrontos dos 16 avos da Copa

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O caminho do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 está finalmente definido. Com o fim da fase de grupos, a competição entra agora na etapa eliminatória, disputada em jogo único, e o Brasil já sabe qual será o primeiro obstáculo na busca pelo hexacampeonato - a Seleção Brasileira enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda fase.

A partir de agora, qualquer tropeço significa eliminação. O primeiro jogo do mata-mata será neste domingo, 28, às 16h, entre África do Sul e Canadá. Depois, os confrontos seguem até sexta-feira, 3, quando será encerrada a segunda fase.

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Os dois primeiros colocados de cada grupo avançaram, além dos oito melhores terceiros colocados na classificação geral. O novo formato da Copa, com 48 seleções, ampliou o mata-mata e criou uma etapa antes das oitavas de final.

Caminho do Brasil

O Brasil inicia o mata-mata contra o Japão. Se avançar, enfrenta nas oitavas de final o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, em jogo marcado para 5 de julho, às 17h.

Caso siga adiante, a Seleção pode ter pela frente nas quartas de final equipes como México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo, dependendo dos resultados da chave, com confronto marcado para 11 de julho, às 18h.

Se chegar à semifinal, o Brasil jogará no dia 15 de julho, às 16h, até chegar à grande final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, também às 16h.

Quem pode cruzar com o Brasil

O chaveamento colocou o Brasil em um lado que não tem Alemanha, França, Espanha, Holanda, Portugal ou Bélgica antes de uma possível final. Por outro lado, a Seleção pode encontrar adversários de peso no caminho, como Inglaterra, Argentina e Colômbia.

Veja todos os confrontos dos 16 avos

Domingo, 28 de junho

16h - África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h - Brasil x Japão

17h30 - Alemanha x Paraguai

22h - Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h - Costa do Marfim x Noruega

18h - França x Suécia

22h - México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h - Inglaterra x RD Congo

17h - Bélgica x Senegal

21h - Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h - Espanha x Áustria

20h - Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

00h - Suíça x Argélia

15h - Austrália x Egito

19h - Argentina x Cabo Verde

22h30 - Colômbia x Gana

Veja todos os confrontos das oitavas de final

De um lado da chave:

Oitavas 1 - 4 de julho, às 18h

Vencedor de Alemanha x Paraguai x vencedor de França x Suécia

Oitavas 2 - 4 de julho, às 14h

Vencedor de África do Sul x Canadá x vencedor de Holanda x Marrocos

Oitavas 3 - 6 de julho, às 16h

Vencedor de Portugal x Croácia x vencedor de Espanha x Áustria

Oitavas 4 - 6 de julho, às 21h

Vencedor de Estados Unidos x Bósnia x vencedor de Bélgica x Senegal

Do outro lado da chave:

Oitavas 5 - 5 de julho, às 17h

Vencedor de Brasil x Japão x vencedor de Costa do Marfim x Noruega

Oitavas 6 - 5 de julho, às 21h

Vencedor de México x Equador x vencedor de Inglaterra x RD Congo

Oitavas 7 - 7 de julho, às 13h

Vencedor de Argentina x Cabo Verde x vencedor de Austrália x Egito

Oitavas 8 - 7 de julho, às 17h

Vencedor de Suíça x Argélia x vencedor de Colômbia x Gana