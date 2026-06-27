COPA DO MUNDO
RD Congo vira sobre Uzbequistão e avança ao mata-mata pela 1ª vez
Yoane Wissa marcou duas vezes para a RD Congo no segundo tempo e foi o herói da classificação
A República Democrática do Congo viveu uma noite histórica na Copa do Mundo neste sábado, 27. Depois de sair atrás no placar, a seleção africana reagiu no segundo tempo, venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu vaga na segunda fase do Mundial.
Esta é a primeira vez que a RD Congo chega ao mata-mata de uma Copa do Mundo. A seleção havia disputado o torneio apenas uma vez, em 1974, ainda como Zaire, e voltou ao Mundial em 2026 após eliminar a Jamaica na repescagem.
O grande nome da virada foi Yoane Wissa, atacante que marcou duas vezes na etapa final e comandou a reação dos Leopardos. Fiston Mayele também balançou as redes para a RD Congo e Eldor Shomurodov abriu o placar para o Uzbequistão, que se despediu de sua primeira Copa do Mundo sem pontuar.
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O jogo
Mesmo já eliminado, o Uzbequistão iniciou a partida disposto a buscar sua primeira vitória em Copas. A equipe entrou em campo com intensidade e quase abriu o placar logo aos 20 segundos, quando Shomurodov marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.
O atacante seguiu como principal ameaça nos minutos iniciais, e aos cinco, ele quase alcançou um lançamento em profundidade. Na terceira oportunidade, não desperdiçou. Aos 10 minutos, recebeu belo passe de Abbosbek Fayzullaev pela esquerda e tocou com categoria por cobertura para fazer 1 a 0.
O gol premiou o início agressivo dos uzbeques e colocou pressão sobre a RD Congo, que precisava reagir para seguir viva na briga por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.
Gol anulado
Depois de passar mais de 15 minutos correndo atrás da bola, a RD Congo conseguiu equilibrar o jogo e chegou ao ataque com perigo. Nathanael Mbuku recebeu bom passe de Brian Cipenga pela esquerda, limpou a marcação e acertou um chute no ângulo.
A comemoração, no entanto, durou pouco. O VAR revisou a jogada e identificou um tapa de Mbuku no rosto de Shomurodov na origem do lance. O gol foi anulado, mantendo o Uzbequistão em vantagem.
A RD Congo seguiu tentando, mas criou pouco no restante do primeiro tempo. Bakambu e Mbemba desperdiçaram boas chances dentro da área, enquanto o Uzbequistão ainda levou perigo nos acréscimos, em cobrança de falta de Fayzullaev por cima do gol.
Wissa lidera virada
A seleção congolesa voltou para o segundo tempo com postura mais ofensiva e, aos oito minutos, Cipenga passou por dois marcadores dentro da área e bateu cruzado por cima. Pouco depois, Mbuku arriscou de fora, o goleiro Abduvohid Nematov deu rebote, e Mayele cabeceou para fora, em um lance que acabou parado por impedimento.
A pressão aumentou e surtiu efeito aos 20 minutos, quando Wissa foi derrubado por Abdukodir Khusanov dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Dois minutos depois, o próprio atacante cobrou, deslocou o goleiro e empatou a partida.
Com o empate, o Uzbequistão recuou e passou a defender com duas linhas de cinco jogadores, tentando proteger o resultado. A RD Congo, empurrada pela necessidade da vitória, seguiu pressionando.
A virada veio aos 32 minutos, quando Meschack Elia finalizou, a bola sobrou para Fiston Mayele, que saiu cara a cara com o goleiro e bateu com categoria para fazer 2 a 1.
Classificação no fim
Com a vantagem, a RD Congo passou a administrar melhor o jogo, mas ainda buscou o gol que confirmaria a classificação sem depender de sustos. Ele veio aos 45 minutos do segundo tempo, novamente com Wissa.
O atacante recebeu na entrada da área, deixou Odiljon Xamrobekov para trás e finalizou no canto para marcar o terceiro gol congolês. O lance sacramentou a virada, a vitória por 3 a 1 e a vaga histórica no mata-mata.
Como ficou o Grupo K
Com a vitória, a RD Congo chegou a quatro pontos, terminou em terceiro lugar no Grupo K e avançou como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo.
A Colômbia ficou na liderança da chave, com sete pontos. Portugal terminou em segundo, com cinco. O Uzbequistão encerrou sua participação na lanterna, sem pontuar. A RD Congo agora aguarda a definição dos últimos jogos da primeira fase para conhecer seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo.
Ficha técnica
RD Congo 3 x 1 Uzbequistão - 3ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo
RD Congo: Lionel Mpasi; Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku (Joris Kayembe); Nathanael Mbuku (Meschack Elia), Samuel Moutoussamy (Ngalayel Mukau) e Noah Sadiki; Brian Cipenga (Theo Bongonda), Cedric Bakambu (Fiston Mayele) e Yone Wissa. Técnico: Sébastien Desabre;
Uzbequistão: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev e Jakhongir Urozov (Igor Sergeev); Akmal Mozgovy (Jamshid Iskanderov), Otabek Shukurov (Odiljon Xamrobekov), Dostonbek Khamdamov (Azizjon Ganiev) e Abbosbek Fayzullaev (Oston Urunov); Eldor Shomurodv. Técnico: Fabio Cannavaro.
Gols: Eldor Shomurodov aos 10 minutos do primeiro tempo, Yoane Wissa aos 23 e 45 minutos do segundo tempo e Fiston Mayele, aos 33 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev (Uzbequistão), Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy e Nathanael Mbuku (RD Congo)
Arbitragem
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Assistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)
- Assistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
- VAR: Guillermo Pacheco (México)