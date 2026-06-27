COPA DO MUNDO
Inglaterra vence Panamá e pode cruzar com o Brasil nas quartas da Copa
Harry Kane marcou e se tornou o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo
A Inglaterra confirmou a liderança do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 e entrou no caminho que pode levar a um duelo contra o Brasil nas quartas de final. Neste sábado, 27, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, a seleção comandada por Thomas Tuchel venceu o Panamá por 2 a 0, com gols de Jude Bellingham e Harry Kane, e fechou a primeira fase com sete pontos.
O resultado colocou os ingleses do mesmo lado da chave da Seleção Brasileira. Caso os dois países avancem nas próximas etapas, o encontro pode acontecer nas quartas de final, em um dos confrontos mais aguardados do mata-mata.
A vitória também teve peso histórico para Harry Kane, atacante do Bayern de Munique que marcou o segundo gol da partida, chegou a 11 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro da Inglaterra na história do torneio, superando Gary Lineker.
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O jogo
A Inglaterra chegou à última rodada já classificada, mas ainda precisava confirmar a liderança do grupo. Do outro lado, o Panamá entrou em campo já eliminado, na lanterna da chave.
Mesmo assim, o jogo não foi simples para os ingleses. A equipe encontrou dificuldades diante de um adversário fechado, que apostava na marcação baixa e em contra-ataques para tentar surpreender.
O primeiro gol só saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Bukayo Saka cobrou escanteio pela esquerda, e Jude Bellingham apareceu com inteligência na primeira trave. O camisa 10 bateu de canhota e abriu o placar para a Inglaterra.
Pouco depois, Bellingham voltou a ser decisivo. Aos 21 minutos, recebeu lançamento pela esquerda, dominou, passou pela marcação com dribles curtos e cruzou na medida para Harry Kane. O centroavante se antecipou a Andrade e cabeceou para marcar o segundo.
Com o gol, Kane deixou Gary Lineker para trás e assumiu sozinho o posto de maior goleador inglês em Copas. Agora, o camisa 9 tem 11 gols no torneio e está a um de igualar Pelé na contagem histórica.
Panamá dificultou
Apesar do placar, o Panamá teve momentos de perigo. No primeiro tempo, a seleção da América Central quase abriu o marcador em contra-ataque. Aos 26 minutos, a Inglaterra perdeu a bola no meio-campo, e José Luis Rodríguez foi lançado pela esquerda. Ele bateu forte de canhota, e Jordan Pickford precisou saltar para fazer boa defesa.
A resposta inglesa veio pouco depois. Anderson cruzou para Marcus Rashford, que subiu na segunda trave, mas cabeceou por cima do gol defendido por Orlando Mosquera.
No início da etapa final, a Inglaterra também levou perigo em lance confuso. Rashford recebeu pela direita e cruzou para Kane na pequena área. Córdoba desviou e tentou afastar, mas acertou o companheiro Andrade. A bola passou perto do travessão do Panamá.
Aos 11 minutos, Mosquera fez a grande defesa da partida. Bellingham encontrou Kane com belo passe rasteiro, e o atacante saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 9 finalizou forte, mas Mosquera reagiu rápido e espalmou. A resistência panamenha caiu cinco minutos depois, quando Bellingham abriu o placar.
Como ficou o Grupo L
Com a vitória, a Inglaterra terminou a fase de grupos na primeira colocação, com sete pontos e saldo de três gols. A Croácia venceu Gana por 2 a 1, ficou em segundo lugar e também avançou.
Gana, mesmo derrotada, terminou em terceiro, com quatro pontos, e se classificou como uma das melhores terceiras colocadas. O Panamá encerrou sua participação na última posição, com apenas um ponto.
Com a liderança confirmada, a Inglaterra enfrentará um dos melhores terceiros colocados na segunda fase. A partida está marcada para quarta-feira, 1º, em Atlanta, nos Estados Unidos, às 13h, no horário de Brasília.
A Croácia, segunda colocada do Grupo L, enfrentará o vice-líder do Grupo K. Colômbia, Portugal e República Democrática do Congo ainda disputam as primeiras posições da chave.
Já Gana, classificada entre os melhores terceiros, terá pela frente a Suíça ou o primeiro colocado do Grupo K, a depender das combinações de resultados.
Ficha técnica
Panamá 0 x 2 Inglaterra - 3ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo
Panamá: Orlando Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba, Andrés Andrade e Gutiérrez; Harvey, Bárcenas, Cristian Martínez e Puma Rodríguez; Tomás Rodrígues (Fajardo). Técnico: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Jordan Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Bellingham, Elliot Anderson e Rogers; Harry Kane, Rashford e Saka. Técnico: Thomas Tuchel.
Gols: Bellingham aos 16 minutos do segundo tempo e Harry Kane aos 21 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Fajardo (Panamá) e Quansah (Inglaterra)
Arbitragem
- Árbitro: Abdulrahman Aljassim (Qatar)
- Assistente 1: Taleb Almarri (Qatar)
- Asistente 2: Saoud Almaqaleh (Qatar)
- VAR: Juan Lara (Chile)