Federação uruguaia cancela voo fretado após eliminação da Copa

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A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) cancelou o voo fretado de volta a Montevidéu (URU) após a eliminação da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

Os jogadores retornarão separadamente e em voos comerciais. Inicialmente, um voo fretado levaria a delegação — que estava concentrada em Playa del Carmen (URU) — de volta ao Uruguai, segundo informações do portal Ovación.

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A seleção se despediu da Copa do Mundo após derrota por 1 a 0 para a Espanha, na sexta, 26, em Guadalajara, no México. O Uruguai terminou na terceira colocação do Grupo H, com dois pontos, mas não tem chance de avançar como um dos oito melhores terceiros colocados da primeira fase.

Eliminação melancólica

O Uruguai fechou sua participação no Mundial com dois empates e uma derrota. A campanha foi marcada por falhas dentro de campo e conflitos entre os jogadores e o técnico Marcelo Bielsa, que não deve permanecer no cargo.