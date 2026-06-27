Com show de Modric, Croácia vence Gana e ambas avançam na Copa

Croácia e Gana saíram classificadas do confronto direto pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, os croatas venceram por 2 a 1, garantiram a segunda colocação da chave e avançaram ao mata-mata. Mesmo com a derrota, a seleção ganesa também celebrou a vaga ao terminar entre os oito melhores terceiros colocados da competição.

A Croácia chegou aos seis pontos e ficou atrás apenas da Inglaterra, que venceu o Panamá por 2 a 0 em jogo simultâneo e terminou na liderança, com sete. Gana fechou a primeira fase com quatro pontos e conseguiu a classificação como terceira colocada. O Panamá, com apenas um ponto, foi eliminado.

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O duelo teve gols de Petar Sucic e Nikola Vlasic para a Croácia, enquanto Derrick Luckassen marcou para Gana, em lance validado após longa revisão do VAR.

Precisando da vitória para não depender de combinações, a Croácia tomou a iniciativa desde o início. Diante de uma Gana mais fechada, os europeus tiveram dificuldade para criar espaços, mas controlaram a posse e buscaram acelerar pelos lados.

A primeira chance perigosa veio aos 16 minutos do primeiro tempo, em raro contra-ataque. Vlasic recebeu pela faixa central e bateu rasteiro, de fora da área. A bola saiu à esquerda do goleiro Asare, raspando a trave.

O gol saiu aos 31 minutos, em jogada parecida. A bola veio pela esquerda, passou por Kovacic e chegou a Petar Sucic na entrada da área. O meia ajeitou para o pé direito e chutou rasteiro, forte, no canto esquerdo. Asare não alcançou, e a Croácia abriu o placar.

Gana reage

Depois de sofrer o gol, Gana deixou a postura mais defensiva e passou a buscar o empate. A primeira boa chegada veio ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, com Semenyo. O atacante do Manchester City fez jogada pela direita, invadiu a área em meio a três defensores e finalizou com perigo, à direita do gol de Livakovic.

No intervalo, Carlos Queiroz mexeu na equipe e colocou Gana mais à frente. Fatawu entrou e, logo no primeiro minuto do segundo tempo, limpou a marcação e arriscou de fora da área, mandando por cima.

A seleção africana seguiu pressionando, mas encontrava dificuldades para superar a defesa croata. Ainda assim, conseguiu chegar ao empate em um lance que precisou de longa análise do VAR.

Modric contra Gana - Foto: DAN MULLAN/AFP

VAR valida empate

Aos 28 minutos do segundo tempo, Gana empatou. Após cobrança de falta, Derrick Luckassen apareceu em posição legal e completou de primeira para o gol.

O árbitro Drew Fischer foi chamado ao monitor para avaliar uma possível interferência de Sibo, que estava em posição de impedimento. O meio-campista chegou a atrapalhar a movimentação de um defensor croata, mas a conclusão da jogada ocorreu longe do contato.

Após a revisão, o juiz considerou o gol legal, e Gana chegou ao 1 a 1. O resultado, naquele momento, colocava pressão sobre a Croácia e deixava o jogo aberto nos minutos finais.

Croácia e Gana na Copa do Mundo - Foto: DAN MULLAN/AFP

Vlasic salvou a Croácia

A reação ganesa durou pouco. Aos 37 minutos, a Croácia retomou a vantagem em bola parada. Luka Modric cobrou escanteio com precisão, e Nikola Vlasic apareceu para cabecear no canto de Asare.

A bola ainda tocou na trave antes de entrar, confirmando o segundo gol croata e garantindo a vitória por 2 a 1. O gol teve peso decisivo para assegurar a vice-liderança do Grupo L.

Gana tentou buscar novo empate, mas não conseguiu mudar o placar. Ainda assim, a derrota não impediu a classificação.

Croácia e Gana na Copa do Mundo - Foto: DAN MULLAN/AFP

Gana volta ao mata-mata após 16 anos

A vaga teve sabor especial para Gana. A seleção africana voltou a uma fase eliminatória de Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, quando fez campanha histórica na África do Sul.

Naquela edição, Gana chegou às quartas de final e foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, depois de uma das partidas mais lembradas da história recente dos Mundiais. Até então, aquela era a melhor campanha de uma seleção africana em Copas.

Agora, mesmo com a derrota para a Croácia, os quatro pontos conquistados foram suficientes para colocar os ganeses entre os melhores terceiros colocados.

Adversários dependem do Grupo K

Croácia e Gana agora aguardam a definição do Grupo K para conhecer seus adversários na segunda fase. Colômbia x Portugal e República Democrática do Congo x Uzbequistão ainda definem as duas primeiras posições da chave.

A Croácia enfrentará o vice-líder do Grupo K, e no momento da definição do Grupo L, Portugal ocupava essa posição. Já Gana terá pela frente o líder da mesma chave, posto ocupado pela Colômbia antes da rodada final.

Ficha técnica

Croácia 2 x 1 Gana - 3ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Ivan Perišic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Vlasic, Petar Sucic e Baturina; Budimir. Técnico: Zlatko Dalić

Gana: Benjamin Asare; Senaya, Adjetey (Peprah Oppong), Luckassen e Mensah; Partey, Owusu (Fatawu) e Sibo; Sulemana, Ayew e Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz

Gols: Petar Sucic aos 30 minutos do primeiro tempo, Luckassen aos 28 minutos do segundo tempo e Vlasic aos 37 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Perisic (Croácia) e Oppong (Gana)

Arbitragem