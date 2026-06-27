COPA DO MUNDO
Com show de Modric, Croácia vence Gana e ambas avançam na Copa
A Croácia terminou como segunda colocada do grupo, atrás apenas da Inglaterra
Croácia e Gana saíram classificadas do confronto direto pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, os croatas venceram por 2 a 1, garantiram a segunda colocação da chave e avançaram ao mata-mata. Mesmo com a derrota, a seleção ganesa também celebrou a vaga ao terminar entre os oito melhores terceiros colocados da competição.
A Croácia chegou aos seis pontos e ficou atrás apenas da Inglaterra, que venceu o Panamá por 2 a 0 em jogo simultâneo e terminou na liderança, com sete. Gana fechou a primeira fase com quatro pontos e conseguiu a classificação como terceira colocada. O Panamá, com apenas um ponto, foi eliminado.
O duelo teve gols de Petar Sucic e Nikola Vlasic para a Croácia, enquanto Derrick Luckassen marcou para Gana, em lance validado após longa revisão do VAR.
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Precisando da vitória para não depender de combinações, a Croácia tomou a iniciativa desde o início. Diante de uma Gana mais fechada, os europeus tiveram dificuldade para criar espaços, mas controlaram a posse e buscaram acelerar pelos lados.
A primeira chance perigosa veio aos 16 minutos do primeiro tempo, em raro contra-ataque. Vlasic recebeu pela faixa central e bateu rasteiro, de fora da área. A bola saiu à esquerda do goleiro Asare, raspando a trave.
O gol saiu aos 31 minutos, em jogada parecida. A bola veio pela esquerda, passou por Kovacic e chegou a Petar Sucic na entrada da área. O meia ajeitou para o pé direito e chutou rasteiro, forte, no canto esquerdo. Asare não alcançou, e a Croácia abriu o placar.
Gana reage
Depois de sofrer o gol, Gana deixou a postura mais defensiva e passou a buscar o empate. A primeira boa chegada veio ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, com Semenyo. O atacante do Manchester City fez jogada pela direita, invadiu a área em meio a três defensores e finalizou com perigo, à direita do gol de Livakovic.
No intervalo, Carlos Queiroz mexeu na equipe e colocou Gana mais à frente. Fatawu entrou e, logo no primeiro minuto do segundo tempo, limpou a marcação e arriscou de fora da área, mandando por cima.
A seleção africana seguiu pressionando, mas encontrava dificuldades para superar a defesa croata. Ainda assim, conseguiu chegar ao empate em um lance que precisou de longa análise do VAR.
VAR valida empate
Aos 28 minutos do segundo tempo, Gana empatou. Após cobrança de falta, Derrick Luckassen apareceu em posição legal e completou de primeira para o gol.
O árbitro Drew Fischer foi chamado ao monitor para avaliar uma possível interferência de Sibo, que estava em posição de impedimento. O meio-campista chegou a atrapalhar a movimentação de um defensor croata, mas a conclusão da jogada ocorreu longe do contato.
Após a revisão, o juiz considerou o gol legal, e Gana chegou ao 1 a 1. O resultado, naquele momento, colocava pressão sobre a Croácia e deixava o jogo aberto nos minutos finais.
Vlasic salvou a Croácia
A reação ganesa durou pouco. Aos 37 minutos, a Croácia retomou a vantagem em bola parada. Luka Modric cobrou escanteio com precisão, e Nikola Vlasic apareceu para cabecear no canto de Asare.
A bola ainda tocou na trave antes de entrar, confirmando o segundo gol croata e garantindo a vitória por 2 a 1. O gol teve peso decisivo para assegurar a vice-liderança do Grupo L.
Gana tentou buscar novo empate, mas não conseguiu mudar o placar. Ainda assim, a derrota não impediu a classificação.
Gana volta ao mata-mata após 16 anos
A vaga teve sabor especial para Gana. A seleção africana voltou a uma fase eliminatória de Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, quando fez campanha histórica na África do Sul.
Naquela edição, Gana chegou às quartas de final e foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, depois de uma das partidas mais lembradas da história recente dos Mundiais. Até então, aquela era a melhor campanha de uma seleção africana em Copas.
Agora, mesmo com a derrota para a Croácia, os quatro pontos conquistados foram suficientes para colocar os ganeses entre os melhores terceiros colocados.
Adversários dependem do Grupo K
Croácia e Gana agora aguardam a definição do Grupo K para conhecer seus adversários na segunda fase. Colômbia x Portugal e República Democrática do Congo x Uzbequistão ainda definem as duas primeiras posições da chave.
A Croácia enfrentará o vice-líder do Grupo K, e no momento da definição do Grupo L, Portugal ocupava essa posição. Já Gana terá pela frente o líder da mesma chave, posto ocupado pela Colômbia antes da rodada final.
Ficha técnica
Croácia 2 x 1 Gana - 3ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo
Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic e Ivan Perišic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Vlasic, Petar Sucic e Baturina; Budimir. Técnico: Zlatko Dalić
Gana: Benjamin Asare; Senaya, Adjetey (Peprah Oppong), Luckassen e Mensah; Partey, Owusu (Fatawu) e Sibo; Sulemana, Ayew e Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz
Gols: Petar Sucic aos 30 minutos do primeiro tempo, Luckassen aos 28 minutos do segundo tempo e Vlasic aos 37 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Perisic (Croácia) e Oppong (Gana)
Arbitragem
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Assistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)
- Assistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
- VAR: Guillermo Pacheco (México)