APROVEITAMENTO TOTAL
Messi quebra recorde histórico, Argentina vence Jordânia e segue 100%
O maior artilheiro da história das Copas é o único jogador a marcar em sete jogos de Copa seguidos
Já classificada e garantida na liderança do Grupo J, a Argentina cumpriu o roteiro esperado e fechou a primeira fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. No AT&T Stadium, em Dallas, a atual campeã mundial venceu a Jordânia por 3 a 1, com gols de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez e Lionel Messi.
O maior artilheiro da história das Copas começou no banco, entrou no segundo tempo e deixou sua marca em cobrança de falta. Com o gol, Messi chegou a 19 em Copas do Mundo e ampliou o recorde como maior artilheiro da história do torneio - mas não só isso.
O argentino também se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas seguidas de Mundial, somando quatro jogos da Copa de 2022 e três da fase de grupos de 2026. Pelo lado da Jordânia, Al-Tamari descontou, mas a seleção asiática, estreante em Copas, encerrou sua participação sem pontuar.
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O jogo
Com a liderança do grupo já assegurada antes de a bola rolar, Lionel Scaloni mandou a campo uma formação praticamente reserva. Entre os titulares habituais, apenas o goleiro Dibu Martínez e o atacante Lautaro Martínez começaram jogando. Flaco López, do Palmeiras, ficou no banco e entrou aos 36 minutos do segundo tempo, no lugar de Julián Álvarez.
Mesmo com mudanças, a Argentina controlou a partida desde o início. Logo aos seis minutos, Lo Celso recebeu passe de Julián Álvarez, saiu cara a cara com o goleiro Abu Laila e balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.
O meia, porém, teria nova chance pouco depois. Aos 18 minutos, sofreu falta na entrada da área e cobrou com precisão, no ângulo, para abrir o placar. Com Messi no banco, Lo Celso fez um gol que parecia saído do repertório do próprio camisa 10.
Lautaro amplia de pênalti
A Argentina seguiu superior e chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Lautaro Martínez iniciou a jogada e acertou a trave de Abu Laila. No rebote, Senesi se jogou na bola para tentar marcar de peixinho, mas recebeu um chute no rosto de Al-Rashdan.
Após revisão no VAR, a arbitragem marcou pênalti, e Lautaro foi para a cobrança, deslocou o goleiro jordaniano e fez 2 a 0 aos 30 minutos.
Antes do intervalo, a equipe argentina ainda teve oportunidades para ampliar, com Otamendi e Julián Álvarez levando perigo já nos acréscimos, mas o placar ficou em dois gols de vantagem até o fim da primeira etapa.
Na volta do intervalo, a Argentina manteve o controle, mas perdeu chances de matar o jogo com Lautaro Martínez. A Jordânia aproveitou uma das poucas brechas e diminuiu aos nove minutos. Al-Tamari recebeu cruzamento rasteiro, apareceu livre de marcação e completou para o gol, fazendo 2 a 1.
Messi deixa o dele
Messi foi acionado por Scaloni aos 14 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Lautaro Martínez e rapidamente passando a ser o centro das atenções em Dallas.
Na primeira cobrança de falta, ainda não conseguiu marcar. Mas, aos 34 minutos, teve nova oportunidade, e bateu no canto direito de Abu Laila, que tentou se adiantar, ficou no contrapé e não conseguiu reagir. Foi o terceiro gol argentino e mais um recorde para o capitão.
Nos minutos finais, Flaco López quase marcou depois de entrar em campo, e Messi ainda esteve perto de fazer mais um em cobrança de falta nos acréscimos.
Argentina enfrenta Cabo Verde
Com a vitória, a Argentina terminou o Grupo J com nove pontos, três vitórias e liderança absoluta. A equipe já conhecia seu adversário na segunda fase antes mesmo do jogo contra a Jordânia - enfrentará Cabo Verde, surpresa do Grupo H, na próxima sexta-feira, 3.
Na outra partida da chave, Áustria e Argélia empataram por 3 a 3 e também avançaram ao mata-mata. As duas seleções terminaram com quatro pontos. A Áustria ficou em segundo lugar e enfrentará a Espanha, líder do Grupo H. A Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas, eliminou o Irã na disputa por vaga e terá pela frente a Suíça, primeira colocada do Grupo B.
A Jordânia, por sua vez, terminou a primeira Copa de sua história com três derrotas. A seleção já entrou em campo eliminada e, mesmo que vencesse a Argentina, não teria chances de avançar por causa dos confrontos diretos contra Áustria e Argélia.
Ficha técnica
Jordânia 1 x 3 Argentina - 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Jordânia: Abu Laila; Nassib, Alarab e Abudahab (Obaid); Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan (Jamous), Al-Rawabdeh e Abu Taha; Azaizeh (Al-Tamari), Fakhouri (Al-Mardi) e Ali Olwan (Abu Zraiq). Técnico: Jamal Sellami.
Argentina: Dibu Martínez; Giuliano Simeone (Barco), Otamendi, Senesi e Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso (Thiago Almada) e Nico Paz (Mac Allister); Lautaro Martínez (Lionel Messi) e Julián Álvarez (Flaco López). Técnico: Lionel Scaloni.
Gols: Al-Tamari aos 9 minutos do segundo tempo, Giovani Lo Celso aos 18 minutos do primeiro tempo, Lautaro Martínez aos 30 minutos do primeiro tempo e Lionel Messi aos 34 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Alarab e Abu Taha (Jordânia)
Arbitragem
- Árbitro: István Kovács (Romênia)
- Assistente 1: Mihai Marica (Romênia)
- Assistente 2: Ferencz Tunyogi (Romênia)
- VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)