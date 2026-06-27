Anúncios de bets no CazéTV são suspensos por órgão regulador; veja marcas afetadas

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Três propagandas de casas de apostas exibidas na CazéTV foram suspensas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), após a assinatura do conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Jr.

A medida tem caráter limiar e recomenda a suspensão de publicidades ligadas às empresas KTO, Betnacional e Bet365. A justificativa é que os anúncios traziam ofertas de modalidades específicas de apostas apresentadas por narradores, apresentadores e comentaristas durante a transmissão da Copa do Mundo.

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O Conar abriu o processo na última quinta-feira, 25, e a medida de urgência é para evitar a continuidade de práticas que contrariam o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e influenciam os consumidores ao erro.

As casas de apostas também serão notificadas pelo Conselho, com o prazo de cinco dias úteis para que as empresas informem quais providências foram adotadas na adequação de suas campanhas. Estas devem estar de acordo com as normas do setor e as medidas voltadas à proteção do público infantojuvenil.

O conselho afirma ainda que vai analisar as publicidades para verificar a existência de informações que tendencie, por exemplo, a chance real de ganho nas apostas.

"As representações questionam principalmente se o teor dos anúncios levaria a erro sobre a informação essencial da oferta, da possibilidade e probabilidade de ganho, podendo infringir o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e a legislação em vigor", afirmou a nota do Conar.

CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na publicidade de casas de apostas exibida durante as transmissões da Copa do Mundo na CazéTV, no YouTube.

A apuração envolve quadros patrocinados por empresas de apostas esportivas, nos quais comentaristas analisam probabilidades de resultados e apresentam combinações de apostas ao público durante as partidas.

Segundo a Senacon, as gravações das transmissões estão sendo examinadas para verificar se houve incentivo ao jogo de forma inadequada.

Mudanças no formato das ações publicitárias

Após a abertura da investigação, a CazéTV informou que decidiu alterar a forma de divulgação das marcas de apostas. Em nota, a empresa afirmou que passará a adotar um modelo mais tradicional e conservador para esse tipo de publicidade.

Segundo o comunicado, a mudança acompanha o amadurecimento do mercado de apostas esportivas no Brasil e o debate público sobre a responsabilidade na divulgação desse segmento.

"Na prática, as ativações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos", informou a empresa.