Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ENTENDA

Anúncios de bets no CazéTV são suspensos por órgão regulador; veja marcas afetadas

Conselho analisa se os anúncios pode levar o público ao erro

Alice Paulilo
Por
Conar abriu medida sobre a CazéTV; veja
Conar abriu medida sobre a CazéTV; veja - Foto: Reprodução | Internet

Três propagandas de casas de apostas exibidas na CazéTV foram suspensas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), após a assinatura do conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Jr.

A medida tem caráter limiar e recomenda a suspensão de publicidades ligadas às empresas KTO, Betnacional e Bet365. A justificativa é que os anúncios traziam ofertas de modalidades específicas de apostas apresentadas por narradores, apresentadores e comentaristas durante a transmissão da Copa do Mundo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Conar abriu o processo na última quinta-feira, 25, e a medida de urgência é para evitar a continuidade de práticas que contrariam o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e influenciam os consumidores ao erro.

As casas de apostas também serão notificadas pelo Conselho, com o prazo de cinco dias úteis para que as empresas informem quais providências foram adotadas na adequação de suas campanhas. Estas devem estar de acordo com as normas do setor e as medidas voltadas à proteção do público infantojuvenil.

Leia Também:

BRASIL

CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa
CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa imagem

ARTIGO

Polêmica CazéTV expõe uma pergunta incômoda: o futebol virou um balcão de apostas?
Polêmica CazéTV expõe uma pergunta incômoda: o futebol virou um balcão de apostas? imagem

COPA DO MUNDO

CazéTV anuncia mudança drástica após ser investigada pelo Ministério da Justiça
CazéTV anuncia mudança drástica após ser investigada pelo Ministério da Justiça imagem

O conselho afirma ainda que vai analisar as publicidades para verificar a existência de informações que tendencie, por exemplo, a chance real de ganho nas apostas.

"As representações questionam principalmente se o teor dos anúncios levaria a erro sobre a informação essencial da oferta, da possibilidade e probabilidade de ganho, podendo infringir o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP) e a legislação em vigor", afirmou a nota do Conar.

CazéTV é investigada por propaganda de bets durante jogos da Copa

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na publicidade de casas de apostas exibida durante as transmissões da Copa do Mundo na CazéTV, no YouTube.

A apuração envolve quadros patrocinados por empresas de apostas esportivas, nos quais comentaristas analisam probabilidades de resultados e apresentam combinações de apostas ao público durante as partidas.

Segundo a Senacon, as gravações das transmissões estão sendo examinadas para verificar se houve incentivo ao jogo de forma inadequada.

Mudanças no formato das ações publicitárias

Após a abertura da investigação, a CazéTV informou que decidiu alterar a forma de divulgação das marcas de apostas. Em nota, a empresa afirmou que passará a adotar um modelo mais tradicional e conservador para esse tipo de publicidade.

Segundo o comunicado, a mudança acompanha o amadurecimento do mercado de apostas esportivas no Brasil e o debate público sobre a responsabilidade na divulgação desse segmento.

"Na prática, as ativações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos", informou a empresa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bets CazéTV

Relacionadas

Mais lidas