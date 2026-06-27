Colômbia segura Portugal, passa em 1º e joga CR7 para chave difícil

Colômbia e Portugal empataram por 0 a 0, neste sábado, 27, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O resultado classificou as duas seleções para a próxima fase - mas com efeitos bem diferentes no chaveamento.

A Colômbia terminou na liderança da chave, com sete pontos, e vai enfrentar Gana nos 16 avos de final. Já Portugal ficou em segundo lugar, com cinco pontos, e caiu em um lado considerado mais pesado da chave. A seleção de Cristiano Ronaldo terá pela frente a Croácia e ficou no mesmo caminho de potências europeias como Alemanha, França, Holanda, Espanha e Bélgica.

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James Rodriguéz contra Portugal na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O jogo

A Colômbia iniciou a partida mais perigosa, mesmo sem controlar totalmente a posse de bola. A equipe de Néstor Lorenzo pressionava a saída portuguesa, recuperava bolas e acelerava pelos dois lados do ataque.

Logo no primeiro minuto, Luis Díaz ganhou disputa pelo alto com João Cancelo, ajeitou a bola e teve o chute travado. Na sobra, Córdoba tentou completar de cabeça, mas mandou por cima.

Aos 17 minutos, a seleção colombiana voltou a assustar. Córdoba ganhou de Bruno Fernandes no corpo, invadiu a área e finalizou forte para grande defesa de Diogo Costa. Pouco depois, Jhon Arias recebeu pela direita e bateu cruzado. Rubén Neves salvou em cima da linha.

Portugal e Colômbia na Copa do Mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Portugal tenta abrir o placar

Portugal respondeu em cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, que arriscou de longe, e Camilo Vargas defendeu a bola que veio quicando no meio do gol. A grande chance portuguesa veio aos 38 minutos, quando Cancelo cruzou rasteiro, e Bruno Fernandes apareceu perto da pequena área para bater forte.

Vargas, no entanto, fez uma defesa espetacular, esticando o braço para evitar o gol. No rebote, Cristiano tentou uma bicicleta, mas foi travado pela zaga colombiana. Na sequência, Rubén Neves arriscou de fora da área, e a bola passou raspando a trave.

Antes do intervalo, James ainda criou a última boa oportunidade da primeira etapa. O meia avançou pela intermediária, driblou e bateu firme no canto, mas Diogo Costa fez a defesa e manteve o 0 a 0.

Tentativa de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Segundo tempo colombiano

As duas seleções voltaram em ritmo mais lento para o segundo tempo, mas a Colômbia cresceu com o passar dos minutos. Portugal ainda chegou a ameaçar aos 15, quando Dalot encontrou João Félix, e o atacante ajeitou para Cristiano Ronaldo finalizar perto da trave. O lance, porém, já estava marcado por posição de impedimento do camisa 7.

A torcida colombiana começou a pedir a entrada de Quintero, mas Néstor Lorenzo optou primeiro por Luis Suárez e Richard Ríos, que substituíram Córdoba e Lerma. O volante ex-Palmeiras quase marcou pouco depois de entrar. Ríos recebeu de Santiago Arias e soltou uma bomba de primeira, mas a bola saiu.

Na sequência, Jhon Arias bateu de frente para o gol, e Diogo Costa pulou para espalmar para escanteio. A Colômbia finalizou nove vezes na segunda etapa, contra apenas três de Portugal, e terminou a partida com mais iniciativa ofensiva.

Portugal e Colômbia na Copa do Mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Gol anulado no fim

Aos 25 minutos da etapa final, James Rodríguez deu sinais de problema físico. O camisa 10 ainda arriscou um chute que bateu na defesa portuguesa, mas logo depois começou a mancar. Néstor Lorenzo decidiu substituí-lo e colocou Quintero, finalmente atendendo aos pedidos da torcida.

Mesmo sem James, a Colômbia seguiu buscando a vitória, e aos 42 minutos, Daniel Muñoz avançou pela direita e cruzou para a área. Luis Suárez chegava para completar, mas Rúben Dias afastou de cabeça. Na sequência, Quintero levantou novamente, Dalot rebateu com os pés, e Suárez finalizou de primeira por cima do travessão.

Nos acréscimos, a torcida colombiana chegou a comemorar. Davinson Sánchez mandou para o gol e fez 1 a 0, mas estava em posição de impedimento. O árbitro anulou, e o VAR confirmou a irregularidade, frustrando o estádio nos minutos finais.

Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Como ficou o Grupo K

Com o empate, a Colômbia fechou a fase de grupos na primeira colocação, com sete pontos. Portugal avançou em segundo, com cinco. A República Democrática do Congo também se classificou, com quatro pontos, enquanto o Uzbequistão terminou eliminado sem pontuar.

Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Ficha técnica

Colômbia 0 x 0 Portugal - 3ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo

Colômbia: Vargas; Santiago Arias (Muñoz), Sánchez, Lucumí, Déiver Machado; Lerma (Richard Ríos), Puerta, James Rodríguez (Quintero); Luis Díaz, Jhon Arias (Castaño), Jhon Córdoba (Luis Suárez). Técnico: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo (Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves (João Neves), Vitinha (Samu Costa), Bruno Fernandes; João Félix (Rafael Leão), Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Cartões amarelos: Puerta (Colômbia)

Arbitragem