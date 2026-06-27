Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Colômbia segura Portugal, passa em 1º e joga CR7 para chave difícil

Cristiano pode precisar passar por Croácia, Alemanha, França, Holanda, Espanha e Bélgica

Marina Branco
Por
Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa
Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Colômbia e Portugal empataram por 0 a 0, neste sábado, 27, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O resultado classificou as duas seleções para a próxima fase - mas com efeitos bem diferentes no chaveamento.

A Colômbia terminou na liderança da chave, com sete pontos, e vai enfrentar Gana nos 16 avos de final. Já Portugal ficou em segundo lugar, com cinco pontos, e caiu em um lado considerado mais pesado da chave. A seleção de Cristiano Ronaldo terá pela frente a Croácia e ficou no mesmo caminho de potências europeias como Alemanha, França, Holanda, Espanha e Bélgica.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Com show de Modric, Croácia vence Gana e ambas avançam na Copa
Com show de Modric, Croácia vence Gana e ambas avançam na Copa imagem

COPA DO MUNDO

Inglaterra vence Panamá e pode cruzar com o Brasil nas quartas da Copa
Inglaterra vence Panamá e pode cruzar com o Brasil nas quartas da Copa imagem

COPA DO MUNDO

Brasileira denuncia capitão da seleção de Cabo Verde por estupro
Brasileira denuncia capitão da seleção de Cabo Verde por estupro imagem
James Rodriguéz contra Portugal na Copa
James Rodriguéz contra Portugal na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O jogo

A Colômbia iniciou a partida mais perigosa, mesmo sem controlar totalmente a posse de bola. A equipe de Néstor Lorenzo pressionava a saída portuguesa, recuperava bolas e acelerava pelos dois lados do ataque.

Logo no primeiro minuto, Luis Díaz ganhou disputa pelo alto com João Cancelo, ajeitou a bola e teve o chute travado. Na sobra, Córdoba tentou completar de cabeça, mas mandou por cima.

Aos 17 minutos, a seleção colombiana voltou a assustar. Córdoba ganhou de Bruno Fernandes no corpo, invadiu a área e finalizou forte para grande defesa de Diogo Costa. Pouco depois, Jhon Arias recebeu pela direita e bateu cruzado. Rubén Neves salvou em cima da linha.

Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
Portugal e Colômbia na Copa do Mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Portugal tenta abrir o placar

Portugal respondeu em cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, que arriscou de longe, e Camilo Vargas defendeu a bola que veio quicando no meio do gol. A grande chance portuguesa veio aos 38 minutos, quando Cancelo cruzou rasteiro, e Bruno Fernandes apareceu perto da pequena área para bater forte.

Vargas, no entanto, fez uma defesa espetacular, esticando o braço para evitar o gol. No rebote, Cristiano tentou uma bicicleta, mas foi travado pela zaga colombiana. Na sequência, Rubén Neves arriscou de fora da área, e a bola passou raspando a trave.

Antes do intervalo, James ainda criou a última boa oportunidade da primeira etapa. O meia avançou pela intermediária, driblou e bateu firme no canto, mas Diogo Costa fez a defesa e manteve o 0 a 0.

Tentativa de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa
Tentativa de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Segundo tempo colombiano

As duas seleções voltaram em ritmo mais lento para o segundo tempo, mas a Colômbia cresceu com o passar dos minutos. Portugal ainda chegou a ameaçar aos 15, quando Dalot encontrou João Félix, e o atacante ajeitou para Cristiano Ronaldo finalizar perto da trave. O lance, porém, já estava marcado por posição de impedimento do camisa 7.

A torcida colombiana começou a pedir a entrada de Quintero, mas Néstor Lorenzo optou primeiro por Luis Suárez e Richard Ríos, que substituíram Córdoba e Lerma. O volante ex-Palmeiras quase marcou pouco depois de entrar. Ríos recebeu de Santiago Arias e soltou uma bomba de primeira, mas a bola saiu.

Na sequência, Jhon Arias bateu de frente para o gol, e Diogo Costa pulou para espalmar para escanteio. A Colômbia finalizou nove vezes na segunda etapa, contra apenas três de Portugal, e terminou a partida com mais iniciativa ofensiva.

Portugal e Colômbia na Copa do Mundo
Portugal e Colômbia na Copa do Mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Gol anulado no fim

Aos 25 minutos da etapa final, James Rodríguez deu sinais de problema físico. O camisa 10 ainda arriscou um chute que bateu na defesa portuguesa, mas logo depois começou a mancar. Néstor Lorenzo decidiu substituí-lo e colocou Quintero, finalmente atendendo aos pedidos da torcida.

Mesmo sem James, a Colômbia seguiu buscando a vitória, e aos 42 minutos, Daniel Muñoz avançou pela direita e cruzou para a área. Luis Suárez chegava para completar, mas Rúben Dias afastou de cabeça. Na sequência, Quintero levantou novamente, Dalot rebateu com os pés, e Suárez finalizou de primeira por cima do travessão.

Nos acréscimos, a torcida colombiana chegou a comemorar. Davinson Sánchez mandou para o gol e fez 1 a 0, mas estava em posição de impedimento. O árbitro anulou, e o VAR confirmou a irregularidade, frustrando o estádio nos minutos finais.

Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa
Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Como ficou o Grupo K

Com o empate, a Colômbia fechou a fase de grupos na primeira colocação, com sete pontos. Portugal avançou em segundo, com cinco. A República Democrática do Congo também se classificou, com quatro pontos, enquanto o Uzbequistão terminou eliminado sem pontuar.

Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa
Cristiano Ronaldo contra Colômbia na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Ficha técnica

Colômbia 0 x 0 Portugal - 3ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo

Colômbia: Vargas; Santiago Arias (Muñoz), Sánchez, Lucumí, Déiver Machado; Lerma (Richard Ríos), Puerta, James Rodríguez (Quintero); Luis Díaz, Jhon Arias (Castaño), Jhon Córdoba (Luis Suárez). Técnico: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo (Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves (João Neves), Vitinha (Samu Costa), Bruno Fernandes; João Félix (Rafael Leão), Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Cartões amarelos: Puerta (Colômbia)

Arbitragem

  • Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)
  • Assistente 1: George Lakrindis (Austrália)
  • Assistente 2: Andrew Lindsay (Austrália)
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Colômbia copa do mundo Futebol Portugal

Relacionadas

Mais lidas