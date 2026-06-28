Argélia e Áustria empatam, avançam juntas na Copa e eliminam o Irã

Argélia e Áustria protagonizaram um dos jogos com mais gols da fase de grupos da Copa do Mundo e, curiosamente, um onde ganhar não era o melhor desfecho para ninguém. Na madrugada deste domingo, 28, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, as seleções empataram por 3 a 3, em duelo com virada nos acréscimos, gol de classificação no fim e vaga garantida para as duas equipes na segunda fase.

O resultado levou Áustria e Argélia aos quatro pontos no Grupo J. Os austríacos terminaram em segundo lugar por terem saldo de gols melhor, sendo 0 contra -2 dos argelinos.

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A Argélia, por sua vez, avançou como uma das melhores terceiras colocadas, e de quebra, o empate eliminou o Irã, que era terceiro colocado do Grupo G e acabou fora da zona de classificação entre os melhores terceiros.

A Áustria marcou com Arnautovic, Sabitzer e Kalajdzic, enquanto a Argélia respondeu com Belghali e Riyad Mahrez, duas vezes. O capitão argelino foi o grande nome da partida, com uma assistência e dois gols em um jogo que mudou de roteiro várias vezes.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O jogo

Riyad Mahrez foi decisivo para manter a Argélia viva na Copa. O camisa 7 participou diretamente dos três gols da equipe, dando a assistência para Belghali empatar ainda no primeiro tempo e marcando duas vezes na etapa final, incluindo o gol que chegou a colocar os argelinos em vantagem nos acréscimos.

O jogo começou em ritmo lento, com muitos erros de passe e pouca criatividade dos dois lados. A pausa para hidratação, no entanto, pareceu mudar o ritmo da partida.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Aos 27 minutos do primeiro tempo, a Áustria abriu o placar. David Alaba fez um belo lançamento nas costas da defesa argelina, e Marko Arnautovic saiu cara a cara com o goleiro Oussama Benbot. O atacante bateu no canto e colocou os austríacos em vantagem.

A Argélia, que precisava ao menos do empate para avançar ao mata-mata, passou a pressionar. Aos 35, Ibrahim Maza fez boa jogada individual, deixou três marcadores para trás e finalizou por cima. Quatro minutos depois, Mahrez avançou pela direita e encontrou Chaïbi, que acertou a trave.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Belghali empata

A insistência argelina foi recompensada aos 44 minutos, quando Mahrez ganhou disputa na linha de fundo e a bola sobrou para Rafik Belghali. O lateral invadiu a área, driblou três defensores e acertou um chute no ângulo para empatar a partida antes do intervalo.

O gol deu novo fôlego à Argélia e colocou a classificação novamente nas mãos da equipe africana. A Áustria, por outro lado, viu a vantagem desaparecer depois de controlar boa parte do início da partida.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Segundo tempo

A Áustria voltou melhor para o segundo tempo e retomou a liderança aos 10 minutos. Após lançamento de Alexander Schlager, Konrad Laimer venceu a disputa pela direita e cruzou rasteiro para Marcel Sabitzer. O meia chegou batendo de primeira, da meia-lua, e acertou o canto esquerdo de Benbot.

A resposta da Argélia veio quase imediatamente, apenas quatro minutos depois, quando Nabil Bentaleb abriu a jogada na ponta esquerda para Houssem Aouar. O meia invadiu a área, deixou Posch para trás e cruzou rasteiro para Mahrez desviar para o gol, empatando novamente.

O 2 a 2 mantinha as duas seleções vivas, mas ainda deixava o jogo aberto. A tensão, então, aumentou nos minutos finais, quando cada ataque parecia capaz de mudar o destino do grupo e da disputa entre os terceiros colocados.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Virada e empate nos acréscimos

Quando a classificação da Argélia parecia encaminhada, Mahrez apareceu outra vez. Aos 47 minutos do segundo tempo, Aouar enfiou boa bola para o camisa 7, que ganhou na velocidade e bateu na saída do goleiro para virar o jogo: 3 a 2.

O gol levou os argelinos à festa e deixava a Áustria em situação delicada mas, aos 50, Sabitzer cruzou da esquerda, Gregoritsch desviou de cabeça, e Kalajdzic, que havia acabado de entrar, apareceu livre para empurrar para as redes. O 3 a 3 decretou a classificação das duas seleções e encerrou a partida em clima de alívio compartilhado.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Como ficou o Grupo J

Com o empate, a Argentina terminou a primeira fase na liderança do Grupo J, com nove pontos e 100% de aproveitamento. A Áustria ficou em segundo lugar, com quatro pontos, saldo zerado e seis gols marcados. A Argélia também chegou a quatro pontos, mas ficou em terceiro pelo saldo de -2. A Jordânia encerrou sua primeira participação em Copas sem pontuar.

Na segunda fase da Copa do Mundo, a Áustria enfrentará a Espanha no dia 2 de julho, em Los Angeles. Já a Argélia terá pela frente a Suíça no dia 3 de julho, em Dallas.

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Argélia e Áustria na Copa do Mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Ficha técnica

Argélia 3 x 3 Áustria - 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo

Argélia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali e Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza; Riyad Mahrez e Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Áustria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid e Konrad Laimer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Gols: Arnautovic aos 27 minutos do primeiro tempo, Belghali aos 44 minutos do primeiro tempo, Sabitzer aos 10 minutos do segundo tempo, Mahrez aos 14 e 47 minutos do segundo tempo e Kalajdzic aos 50 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Marko Arnautovic (Áustria)

Arbitragem