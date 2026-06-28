Brasil deve repetir escalação pela 1ª vez; confira o treino pré-Japão

A Seleção Brasileira fez neste domingo, 28, em Houston, o último treino antes do duelo contra o Japão, pelos 16 avos da Copa do Mundo. A partida será disputada nesta segunda-feira, 29, às 14h, e marca o primeiro compromisso do Brasil no mata-mata do Mundial.

A atividade aconteceu no Shell Energy Stadium, sob forte calor de 31ºC. Nos 15 minutos abertos à imprensa, Carlo Ancelotti comandou trabalhos de bola parada, rotina que tem sido habitual nas vésperas dos jogos da Seleção nesta Copa.

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A única ausência no treinamento foi Raphinha, que segue em recuperação de lesão na coxa direita e está fora do confronto contra os japoneses.

Ancelotti deve manter time que venceu a Escócia

A tendência é que Carlo Ancelotti repita a escalação que iniciou a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última rodada da fase de grupos. Caso confirme a manutenção do time, será a primeira vez que o treinador repetirá uma formação titular desde que assumiu a Seleção Brasileira.

O Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Assim, Rayan deve seguir entre os titulares na vaga aberta por Raphinha. Contra a Escócia, o jovem atacante teve boa atuação, participando da criação ofensiva e também ajudando na recomposição defensiva.

Neymar segue como opção

Neymar também participou do treino em Houston e deve ser opção no banco de reservas contra o Japão. O camisa 10 voltou a ficar à disposição da Seleção na última rodada da fase de grupos, contra a Escócia, após longo período afastado por lesão.

Mesmo em condição de reserva, Neymar tem recebido elogios internamente pela postura no grupo e pela relação construída com Carlo Ancelotti. O atacante reencontrará justamente o Japão, seleção que é sua maior vítima com a camisa do Brasil.

Campanha brasileira até aqui

O Brasil avançou à segunda fase depois de terminar a fase de grupos invicto. A Seleção estreou com empate em 1 a 1 contra Marrocos e depois venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.

A campanha garantiu ao time a liderança do Grupo C e colocou o Japão no caminho brasileiro no primeiro mata-mata da Copa. Quem avançar enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final.