COPA DO MUNDO
Brasil deve repetir escalação pela 1ª vez; confira o treino pré-Japão
Ancelotti fez último treino com jogadores antes da partida pelos 16 avos nesta segunda, 29
A Seleção Brasileira fez neste domingo, 28, em Houston, o último treino antes do duelo contra o Japão, pelos 16 avos da Copa do Mundo. A partida será disputada nesta segunda-feira, 29, às 14h, e marca o primeiro compromisso do Brasil no mata-mata do Mundial.
A atividade aconteceu no Shell Energy Stadium, sob forte calor de 31ºC. Nos 15 minutos abertos à imprensa, Carlo Ancelotti comandou trabalhos de bola parada, rotina que tem sido habitual nas vésperas dos jogos da Seleção nesta Copa.
A única ausência no treinamento foi Raphinha, que segue em recuperação de lesão na coxa direita e está fora do confronto contra os japoneses.
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Ancelotti deve manter time que venceu a Escócia
A tendência é que Carlo Ancelotti repita a escalação que iniciou a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última rodada da fase de grupos. Caso confirme a manutenção do time, será a primeira vez que o treinador repetirá uma formação titular desde que assumiu a Seleção Brasileira.
O Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Assim, Rayan deve seguir entre os titulares na vaga aberta por Raphinha. Contra a Escócia, o jovem atacante teve boa atuação, participando da criação ofensiva e também ajudando na recomposição defensiva.
Neymar segue como opção
Neymar também participou do treino em Houston e deve ser opção no banco de reservas contra o Japão. O camisa 10 voltou a ficar à disposição da Seleção na última rodada da fase de grupos, contra a Escócia, após longo período afastado por lesão.
Mesmo em condição de reserva, Neymar tem recebido elogios internamente pela postura no grupo e pela relação construída com Carlo Ancelotti. O atacante reencontrará justamente o Japão, seleção que é sua maior vítima com a camisa do Brasil.
Campanha brasileira até aqui
O Brasil avançou à segunda fase depois de terminar a fase de grupos invicto. A Seleção estreou com empate em 1 a 1 contra Marrocos e depois venceu Haiti e Escócia por 3 a 0.
A campanha garantiu ao time a liderança do Grupo C e colocou o Japão no caminho brasileiro no primeiro mata-mata da Copa. Quem avançar enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final.