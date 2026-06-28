Ônibus da RMS terão paralisação durante jogo do Brasil contra o Japão

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O sistema de transporte da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terá operação suspensa durante a partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo que acontece nesta segunda-feira, 29. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários da RMS, Alagoinhas, Paulo Afonso e Linha Verde.

De acordo com o comunicado, os ônibus vinculados à base do SINDMETRO permanecerão parados nos terminais enquanto o jogo estiver em andamento. Após o fim da partida, o serviço será retomado normalmente em todas as linhas.

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Sistemas afetados:

Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Linha Verde

São Francisco do Conde

Alagoinhas

Paulo Afonso

Empresas envolvidas:

Expresso Vitória

Atlântico Transportes

Avanço Transportes

Cidade Sol

Frota Elétrica

ATP Transportes

Estações incluídas:

Aeroporto

Mussurunga

Águas Claras

Camaçari

Candeias

São Francisco do Conde

O sindicato pediu a compreensão dos usuários diante da suspensão temporária do serviço.