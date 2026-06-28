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SALVADOR

Ônibus da RMS terão paralisação durante jogo do Brasil contra o Japão

Esquema será adotado nesta segunda-feira , 29, durante a partida pela segunda fase da Copa do Mundo

Luan Julião
Por
Serviço será interrompido durante a partida entre Brasil e Japão
Serviço será interrompido durante a partida entre Brasil e Japão - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O sistema de transporte da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terá operação suspensa durante a partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo que acontece nesta segunda-feira, 29. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários da RMS, Alagoinhas, Paulo Afonso e Linha Verde.

De acordo com o comunicado, os ônibus vinculados à base do SINDMETRO permanecerão parados nos terminais enquanto o jogo estiver em andamento. Após o fim da partida, o serviço será retomado normalmente em todas as linhas.

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Sistemas afetados:

  • Região Metropolitana de Salvador (RMS)
  • Linha Verde
  • São Francisco do Conde
  • Alagoinhas
  • Paulo Afonso

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Empresas envolvidas:

  • Expresso Vitória
  • Atlântico Transportes
  • Avanço Transportes
  • Cidade Sol
  • Frota Elétrica
  • ATP Transportes

Estações incluídas:

  • Aeroporto
  • Mussurunga
  • Águas Claras
  • Camaçari
  • Candeias
  • São Francisco do Conde

O sindicato pediu a compreensão dos usuários diante da suspensão temporária do serviço.

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Tags

brasil copa do mundo Mobilidade rms Salvador transporte

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