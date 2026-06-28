SALVADOR
Ônibus da RMS terão paralisação durante jogo do Brasil contra o Japão
Esquema será adotado nesta segunda-feira , 29, durante a partida pela segunda fase da Copa do Mundo
O sistema de transporte da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terá operação suspensa durante a partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo que acontece nesta segunda-feira, 29. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários da RMS, Alagoinhas, Paulo Afonso e Linha Verde.
De acordo com o comunicado, os ônibus vinculados à base do SINDMETRO permanecerão parados nos terminais enquanto o jogo estiver em andamento. Após o fim da partida, o serviço será retomado normalmente em todas as linhas.
Sistemas afetados:
- Região Metropolitana de Salvador (RMS)
- Linha Verde
- São Francisco do Conde
- Alagoinhas
- Paulo Afonso
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Empresas envolvidas:
- Expresso Vitória
- Atlântico Transportes
- Avanço Transportes
- Cidade Sol
- Frota Elétrica
- ATP Transportes
Estações incluídas:
- Aeroporto
- Mussurunga
- Águas Claras
- Camaçari
- Candeias
- São Francisco do Conde
O sindicato pediu a compreensão dos usuários diante da suspensão temporária do serviço.