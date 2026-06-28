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SALVADOR

Primeira etapa da requalificação do Parque de Pituaçu é entregue

Intervenções contaram com um investimeno de R$ 28 milhões

Gustavo Zambianco
Por
Parque de Pituaçu
Parque de Pituaçu - Foto: Divulgação

O Governo da Bahia entregou, na manhã deste domingo, 28, a primeira etapa das obras de requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. As intervenções nesta fase inicial contaram com um aporte financeiro superior a R$ 28 milhões, focado na modernização da infraestrutura esportiva, de mobilidade e de segurança do espaço.

A solenidade de inauguração foi integrada à realização da EcoCorrida de Pituaçu, evento que reuniu atletas e servidores públicos no local.

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Detalhes das intervenções e investimentos por fase

O projeto de revitalização do parque foi dividido em dois momentos distintos, visando conciliar a execução das melhorias estruturais com a manutenção do fluxo de visitantes.

Veja os status das obras

Primeira fase

  • Investimento: R$ 28 milhões;
  • Intervenções: Recuperação integral da ciclovia, instalação de iluminação em LED, sinalização tátil, obras de drenagem pluvial, construção de cinco pontos de apoio e implantação de um bicicletário de 264 m²;
  • Status: Concluída

Segunda fase

  • Investimento: R$ 15 milhões;
  • Intervenções: Revitalização de 54 mil m² da área sul, construção de novo portal de acesso, anfiteatro verde, decks na lagoa, espaço pet, restaurantes, praça multiuso e abertura de trilhas ecológicas;
  • Status: Anunciada / Início imediato.

Durante o evento, a administração estadual também formalizou a assinatura do termo de permissão de uso do novo bicicletário, que possui capacidade para guardar até 250 bicicletas, com o objetivo de fomentar a mobilidade ativa no perímetro do parque.

Bicicletário do parque de Pituaçu
Bicicletário do parque de Pituaçu - Foto: Divulgação

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Importância ecológica e perfil do parque

O Parque Metropolitano de Pituaçu constitui um dos ecossistemas urbanos mais relevantes do Nordeste brasileiro:

  • Área total: 660 hectares;
  • Área protegida: 378 hectares;
  • Bioma predominante: Remanescente de Mata Atlântica.

O espaço concentra atividades diárias de lazer, turismo sustentável, pesquisas científicas e programas de educação ambiental, funcionando como uma das principais áreas de amortecimento térmico e preservação da biodiversidade na capital baiana.

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Governo da Bahia Parque de Pituaçu Salvador

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