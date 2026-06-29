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TRANSPORTE PÚBLICO

Saiba como vai funcionar operação especial de ônibus para jogo do Brasil em Salvador

MP-BA recomenda funcionamento dos coletivos durante as partidas, contrariando o Sindicato

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Semob reforça operação de transporte durante o jogo do Brasil x Japão
Semob reforça operação de transporte durante o jogo do Brasil x Japão - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) organizou uma operação especial para o transporte público de Salvador no dia do jogo do Brasil x Japão. A partida acontecerá nesta segunda-feira, 29, às 14h.

A operação consiste na disponibilização de ônibus de apoio em alguns terminais da capital baiana e no monitoramento das equipes do Semob, sobre a demanda de passageiros entre 10h e 14h do dia 29 de junho.

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Apesar da recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e da orientação da Semob quanto ao funcionamento integral do transporte público, o Sindicato dos Rodoviários decidiu manter suspensa a circulação dos ônibus durante as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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Um post compartilhado por SEMOB – Secretaria de Mobilidade (@semobsalvador)

Saiba como vai funcionar a operação

A ação pretende atender os passageiros que vão precisar se deslocar para casa antes da partida pelos 16-avos do Brasil na Copa do Mundo. São considerados os pontos facultativos decretados pelos governos municipal e estadual, que devem concentrar um maior fluxo de usuários no coletivo durante as horas que antecedem o jogo.

As frotas de apoio disponibilizadas serão destinadas para os seguintes terminais:

  • Lapa;
  • Acesso Norte;
  • Pirajá;
  • Águas Claras;
  • Mussurunga.

Os veículos permanecerão sob aviso das equipes de monitoramento da Semob, que observarão a demanda de passageiros entre 10h e 14h.

Estas equipes realizarão ajustes operacionais necessários para garantir maior fluidez no atendimento e reduzir o tempo de espera dos usuários.

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Entenda a decisão do Sindicato dos Rodoviários

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus seguirão circulando normalmente até o início da partida da Seleção Brasileira. Porém, os veículos que concluírem suas viagens durante o jogo permanecerão nos terminais até o apito final, de acordo com a orientação da categoria.

O que recomenda Semob e o MP-BA?

A Semob, no entanto, contrapõe a orientação e diz que as concessionárias do transporte público têm a obrigatoriedade de manter a prestação do serviço durante a realização da partida, conforme programação operacional definida pela prefeitura de Salvador.

A mesma medida é recomendada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), reforçando que o coletivo é um serviço público essencial. O órgão destacou que qualquer alteração na oferta do serviço deve ser definida exclusivamente pelo Poder Municipal, vedando reduções ou interrupções unilaterais da operação.

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Tags

jogo do brasil ônibus Salvador Semob

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