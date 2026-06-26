Salvador fica sem ônibus durante jogo do Brasil na Copa do Mundo

A partida da Seleção Brasileira pelas 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 vai provocar mudanças na rotina de Salvador na próxima segunda-feira, 29. Além do funcionamento em horário especial de repartições públicas, o transporte coletivo também terá operação diferenciada durante o confronto, marcado para as 14h.

Enquanto Estado, Prefeitura de Salvador e Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) reduzirão o expediente, os rodoviários adotarão um protocolo para garantir a circulação dos ônibus antes e após a partida.

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Ônibus terão operação especial durante o jogo

Segundo apuração do portal A Tarde, os ônibus de Salvador seguirão circulando normalmente até o início da partida da Seleção Brasileira. No entanto, os coletivos que concluírem suas viagens durante o jogo permanecerão nos terminais até o apito final, conforme orientação repassada pelo Sindicato dos Rodoviários.

A medida, segundo o presidente da entidade, Fábio Primo, é adotada em todas as edições da Copa do Mundo e tem como objetivo preservar a segurança dos trabalhadores, já que o fluxo de pessoas nas ruas costuma diminuir durante os jogos do Brasil.

Ainda de acordo com a orientação, as viagens que já estiverem em andamento no momento em que a bola rolar serão concluídas normalmente. Porém, ao chegar ao terminal durante a partida, os motoristas não deverão iniciar um novo itinerário, permanecendo no local até o encerramento do confronto.

O sindicato informou ainda que poderá haver exceções durante o intervalo da partida. Caso haja necessidade operacional ou aumento da demanda de passageiros, o despachante poderá autorizar a saída de novos veículos.

Torcedores durante jogo do Brasil na Copa - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil entra em campo às 14h

A Seleção Brasileira garantiu a liderança do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0 e volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h, contra o Japão, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Esse é o primeiro jogo do Brasil que pode causar transtornos a população de Salvador na Copa do Mundo. A estreia foi em um sábado, às 19h. Na segunda rodada, o jogo aconteceu às 21h30 de uma sexta-feira. Já o último duelo foi no feriado do 24 de junho. Assim, essa será a primeira partida em dia útil e horário comercial.



Governo da Bahia decreta ponto facultativo



Além das mudanças no transporte, a partida também alterará o funcionamento das repartições públicas.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou ponto facultativo para os servidores estaduais. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o expediente será realizado das 8h às 11h, com compensação das horas não trabalhadas em cronograma que será divulgado pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb).

“Olha, o Brasil passou para a segunda fase na Copa do Mundo e tendo em vista que o próximo jogo do Brasil, na segunda fase, será às 14 horas de segunda-feira, dia 29 de junho dia de São Pedro. Então, eu estou aqui publicando no Diário Oficial, desta sexta-feira, ponto facultativo, o Estado e o servidor trabalhará de 8 às 11 horas e recomporará essa carga horária em um acordo e divulgação da SAEB”, anunciou o governador.

Prefeitura e TJ-BA também terão horário reduzido

Na capital baiana, os órgãos da Prefeitura funcionarão das 8h às 12h, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM). A medida não vale para serviços essenciais, como Saúde, Mobilidade, Transporte, Conselhos Tutelares, Ordem Pública, Desenvolvimento Urbano e Segurança.

Já o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) adotará expediente especial na segunda-feira. As Secretarias dos Órgãos de 2ª Instância, órgãos administrativos e Varas da Justiça Comum funcionarão das 8h às 11h. Nas Varas dos Juizados Especiais, o atendimento será das 7h às 11h.

Parte dos servidores atuará em regime de teletrabalho, mas o Tribunal determinou que ao menos um funcionário permaneça presencialmente em cada unidade para garantir o atendimento ao público. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas posteriormente, conforme cronograma definido pelas chefias.

Prazos processuais serão suspensos

Além da redução do expediente, o TJ-BA suspendeu os prazos processuais no dia 29 de junho. A contagem será retomada no primeiro dia útil seguinte e as audiências agendadas para o período serão remarcadas, com comunicação prévia às partes, advogados, Ministério Público e Defensoria Pública.

O plantão judiciário e a análise de medidas consideradas urgentes, no entanto, seguirão funcionando normalmente.