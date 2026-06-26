Feriado decretado em 29 de junho, dia de jogo do Brasil; saiba em quais cidades

O dia 29 de junho vai render uma folga para milhares de brasileiros. Além do feriado de São Pedro, celebrado em dezenas de municípios do país, a data também coincide com o primeiro compromisso da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, o que deve provocar mudanças no funcionamento de empresas e órgãos públicos.

A segunda-feira será feriado municipal em mais de 30 cidades distribuídas por pelo menos 11 estados. Em alguns locais, repartições públicas e parte do comércio devem suspender as atividades, enquanto outros podem adotar horários diferenciados.

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Mais de 30 cidades terão feriado

Apesar de não ser um feriado nacional, o dia de São Pedro é reconhecido por leis municipais e estaduais em diferentes regiões do Brasil. A tradição, ligada às festas juninas e às celebrações religiosas, garante a folga em diversos municípios.

Neste ano, cidades do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima terão alterações no expediente em razão da data. Em Alagoas, o feriado é estadual.

Confira onde haverá feriado no dia 29 de junho:

Espírito Santo: Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Baixo Guandu e Vila Pavão;

Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Baixo Guandu e Vila Pavão; Minas Gerais: Teófilo Otoni, Muriaé, Capinópolis, Conceição das Alagoas, Divino e São João do Paraíso;

Teófilo Otoni, Muriaé, Capinópolis, Conceição das Alagoas, Divino e São João do Paraíso; São Paulo: Carapicuíba, Tupã, Praia Grande, São Pedro, Guararapes, Viradouro e Monte Azul Paulista;

Carapicuíba, Tupã, Praia Grande, São Pedro, Guararapes, Viradouro e Monte Azul Paulista; Rio Grande do Sul: Rio Grande, São Pedro do Sul e Garibaldi;

Rio Grande, São Pedro do Sul e Garibaldi; Paraná: Pato Branco, Matinhos e Rolândia;

Pato Branco, Matinhos e Rolândia; Roraima: Boa Vista;

Boa Vista; Bahia: Teixeira de Freitas;

Paraíba: Cajazeiras;

Cajazeiras; Ceará: Caririaçu e Camocim;

Caririaçu e Camocim; Rio Grande do Norte: Alto do Rodrigues.

Jogo do Brasil muda rotina na Bahia

Além do feriado em mais de 30 cidades brasileiras, a próxima segunda-feira (29) também terá alterações no expediente em diferentes órgãos públicos por causa da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026.

Na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou ponto facultativo para os servidores estaduais. Com isso, as repartições do Estado funcionarão das 8h às 11h. As horas não trabalhadas serão compensadas posteriormente, conforme cronograma a ser definido pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb).

Em Salvador, a Prefeitura também reduziu o expediente. De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), os órgãos municipais terão atendimento das 8h às 12h. A medida, no entanto, não vale para serviços considerados essenciais, como Saúde, Conselhos Tutelares, Mobilidade, Transporte, Ordem Pública, Desenvolvimento Urbano e Segurança.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) também aderiu ao horário especial. Nas Secretarias dos Órgãos de 2ª Instância, órgãos administrativos e Varas da Justiça Comum, o funcionamento será das 8h às 11h. Já nas Varas dos Juizados Especiais, o expediente ocorrerá das 7h às 11h.

Além da redução do horário de funcionamento, o TJ-BA suspendeu os prazos processuais no dia 29 de junho. A contagem será retomada no primeiro dia útil seguinte, enquanto as audiências marcadas para o período serão remarcadas. Apesar das mudanças, o plantão judiciário e a análise de medidas urgentes seguirão funcionando normalmente.

As alterações ocorrem porque o Brasil entra em campo às 14h da próxima segunda-feira, em duelo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Após terminar a fase de grupos na liderança da chave, a Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F.

O que muda para os trabalhadores



Quem mora em municípios onde o dia 29 é considerado feriado deve seguir o calendário local e verificar a escala definida pela empresa.

Nas demais cidades, uma eventual folga dependerá da decisão do empregador ou de acordos internos motivados pelo jogo da Seleção. Já os serviços considerados essenciais, como saúde de urgência, segurança pública e limpeza urbana, seguem funcionando normalmente, mesmo onde houver feriado.