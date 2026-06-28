APOSTA SIMPLES
Morador de Salvador acerta na Mega-Sena e ganha R$ 32,5 mil
Com cinco dezenas certas e uma única cota, o sortudo recebeu o resultado na noite de sábado, 27
Em mais um sorteio da Mega-Sena no último sábado, 27, a sorte grande foi para um homem ou mulher da capital baiana que acertou, em uma aposta simples, cinco dezenas no concurso 3024 e faturou R$ 32.595,94.
O jogo, com seis números e uma única cota, foi realizado de maneira presencial na lotérica Super Loterias, em Salvador, segundo a Caixa Econômica Federal.
Nesse mesmo concurso, 38 apostas acertaram a quina e receberam R$ 32.595,94 cada e outras 2.123 apostas conseguiram a quadra e ganharam R$ 961,71.
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O ganhador tem o prazo de 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o dinheiro não seja resgatado, o valor é repassado integralmente ao Tesouro Nacional para o financiamento de programas estudantis (FIES).
Prêmio acumulado
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 13, 39, 42, 44, 47 e 49 e o prêmio principal acumulado é estimado em R$ 23 milhões. Esse valor passará para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 30.
Tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena
A Mega-Sena é considerada a loteria mais famosa e cobiçada do Brasil.
Como funciona o jogo?
O volante da Mega-Sena possui 60 números (de 01 a 60). Para jogar, você deve escolher de 6 a 20 números. Durante o sorteio oficial, são extraídas 6 dezenas.
Leva o prêmio principal quem acertar todos os 6 números, mas também ganha quem pontuar nas faixas menores:
- Sena: 6 acertos (Prêmio principal)
- Quina: 5 acertos
- Quadra: 4 acertos
Dias e horários dos sorteios
Os sorteios regulares acontecem três vezes por semana: terças, quintas e sábados, a partir das 20h (horário de Brasília).
Modos especiais de jogo
Se você não quiser escolher os números manualmente, a Caixa Econômica Federal oferece algumas facilidades:
- Surpresinha: O sistema da lotérica escolhe os números de forma completamente aleatória para você.
- Teimosinha: Permite que você repita o mesmo jogo por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: É a aposta feita em grupo. Você compra uma "cota" de um jogo com mais dezenas. Se o bolão for premiado, o valor é dividido igualmente entre os donos das cotas.
Onde apostar?
Você pode fazer sua aposta na Mega-Sena das seguintes formas:
- Presencialmente: em qualquer Casa Lotérica credenciada do país.
- Pela Internet: por meio do site oficial Loterias ONLINE da Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA (disponível para Android e iOS). Para apostas digitais, é necessário ser maior de 18 anos e o pagamento é feito via Pix ou cartão de crédito.