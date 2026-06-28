Morador de Salvador acerta na Mega-Sena e ganha R$ 32,5 mil

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Em mais um sorteio da Mega-Sena no último sábado, 27, a sorte grande foi para um homem ou mulher da capital baiana que acertou, em uma aposta simples, cinco dezenas no concurso 3024 e faturou R$ 32.595,94.

O jogo, com seis números e uma única cota, foi realizado de maneira presencial na lotérica Super Loterias, em Salvador, segundo a Caixa Econômica Federal.

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Nesse mesmo concurso, 38 apostas acertaram a quina e receberam R$ 32.595,94 cada e outras 2.123 apostas conseguiram a quadra e ganharam R$ 961,71.

O ganhador tem o prazo de 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o dinheiro não seja resgatado, o valor é repassado integralmente ao Tesouro Nacional para o financiamento de programas estudantis (FIES).

Prêmio acumulado

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas: 13, 39, 42, 44, 47 e 49 e o prêmio principal acumulado é estimado em R$ 23 milhões. Esse valor passará para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 30.

Tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena

A Mega-Sena é considerada a loteria mais famosa e cobiçada do Brasil.

Como funciona o jogo?

O volante da Mega-Sena possui 60 números (de 01 a 60). Para jogar, você deve escolher de 6 a 20 números. Durante o sorteio oficial, são extraídas 6 dezenas.

Leva o prêmio principal quem acertar todos os 6 números, mas também ganha quem pontuar nas faixas menores:

Sena: 6 acertos (Prêmio principal)

Quina: 5 acertos

Quadra: 4 acertos

Dias e horários dos sorteios

Os sorteios regulares acontecem três vezes por semana: terças, quintas e sábados, a partir das 20h (horário de Brasília).

Modos especiais de jogo

Se você não quiser escolher os números manualmente, a Caixa Econômica Federal oferece algumas facilidades:

Surpresinha: O sistema da lotérica escolhe os números de forma completamente aleatória para você.

O sistema da lotérica escolhe os números de forma completamente aleatória para você. Teimosinha: Permite que você repita o mesmo jogo por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Permite que você repita o mesmo jogo por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos. Bolão Caixa: É a aposta feita em grupo. Você compra uma "cota" de um jogo com mais dezenas. Se o bolão for premiado, o valor é dividido igualmente entre os donos das cotas.

Onde apostar?

Você pode fazer sua aposta na Mega-Sena das seguintes formas: