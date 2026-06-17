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Apostas de Cajazeiras e Centro faturam prêmio na Lotofácil

Dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 06, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25

Luiza Nascimento
Por
Lotofácil
Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Duas apostas de Salvador acertaram 14 dezenas no sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira, 16. Os jogos foram feitos em Cajazeiras X (Lotérica Persistência) e no Centro (Lotérica Politécnica).

Na Bahia, outras quatro apostam foram contempladas em Aratuípe, Conceição do Coité, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. Cada uma ganhou R$ 2.790. Em todo o Brasil, 129 apostas faturaram o prêmio, mas ninguém acertou os 15 números.

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As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 06, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25.

O próximo concurso, realizado nesta quarta-feira (17), vai sortear R$ 5 milhões.

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Passo a passo para sacar os prêmios

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

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