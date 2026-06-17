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EMPREGO

Prefeitura de Salvador abre 150 vagas em cursos gratuitos; veja quais

Entre as oportunidades estão cozinheira industrial, pizzaiola e eletricista naval

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Os cursos serão oferecidos em unidades do Senai
Os cursos serão oferecidos em unidades do Senai - Foto: Senai Foto Marcelo Gandra/Coperphoto/Sistema FIEB

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) em parceria com o Senai abriram inscriçõespara 150 vagas em cursos gratuitos nesta quarta-feira, 17, em Salvador. A iniciativa é voltada para áreas com demanda por mão de obra.

Entre as vagas estão: cozinheira industrial, pizzaiola, eletricista naval, operação de produção veicular e produção de pães delícia e todos os cursos oferecem certificação gratuita e auxílio-transporte aos participantes.

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Dois dos cursos são exclusivos para mulheres: cozinheira industrial e pizzaiola. Cada formação disponibiliza 25 vagas e será realizada no Senai Dendezeiros, com carga horária de 180 horas.

Sobre os cursos

A formação para pizzaiola exige idade mínima de 18 anos e requer apenas o ensino fundamental completo. As aulas serão realizadas à tarde, das 13h às 17h, entre os dias 29 de junho e 11 de setembro.

Para o curso de cozinheira industrial a exigência de idade mínima também é de 18 anos, mas necessita ensino médio completo. As aulas acontecerão no turno matutino, das 8h às 12h, no mesmo período.

Na área industrial, o curso de eletricista naval oferece 30 vagas. As aulas serão ministradas no período da manhã, de segunda a sexta-feira, entre os dias 29 de junho e 28 de agosto. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo.

Há também o curso de operação de produção veicular. As aulas serão oferecidas em duas turmas de 25 alunos, nos turnos vespertino e noturno, no Senai Dendezeiros. Os candidatos precisam ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo. O curso terá carga horária de 260 horas e será realizado entre 29 de junho e 6 de outubro.

E para quem deseja atuar na área de alimentos, o curso de pães delícia disponibiliza 20 vagas no Senac Aquidabã. A formação tem carga horária de 24 horas, com aulas noturnas entre os dias 29 de junho e 6 de julho. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto.

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Serviço

Cozinheira Industrial (exclusivo para mulheres)

  • 25 vagas
  • Senai Dendezeiros
  • Aulas: 8h às 12h
  • Período: 29 de junho a 11 de setembro
  • Requisitos: 18 anos ou mais e ensino médio completo

Pizzaiola (exclusivo para mulheres)

  • 25 vagas
  • Senai Dendezeiros
  • Aulas: 13h às 17h
  • Período: 29 de junho a 11 de setembro
  • Requisitos: 18 anos ou mais e ensino fundamental completo

Operação de Produção Veicular

  • 50 vagas (duas turmas de 25 alunos)
  • Senai Dendezeiros
  • Aulas nos turnos vespertino e noturno
  • Período: 29 de junho a 6 de outubro
  • Requisitos: 18 anos ou mais e ensino médio completo

Eletricista Naval

  • 30 vagas
  • Senai Dendezeiros
  • Aulas: 8h às 12h, de segunda a sexta-feira
  • Período: 29 de junho a 28 de agosto
  • Requisitos: 18 anos ou mais e ensino médio completo

Pães Delícia

  • 20 vagas
  • Senac Aquidabã
  • Aulas: 18h às 21h
  • Período: 29 de junho a 6 de julho
  • Requisitos: 18 anos ou mais e ensino fundamental incompleto

Benefícios: todos os cursos são gratuitos e oferecem certificado e auxílio-transporte.

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