Baianos faturam mais de R$ 100 mil na Mega-Sena

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Três apostas da Bahia faturaram um prêmio no concurso nº 3016 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, na noite de terça-feira, 2.

Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados. No total, os valores somam R$ 104.497,84 em prêmios para a Bahia.

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As apostas

O primeiro bilhete é da cidade de Brumado, no centro sul da Bahia. Com seis números, a aposta simples teve o custo mínimo de R$ 6 e levou R$ 26.124,46.

A outra aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Lotérica Unimar. A aposta simples de sete números tinha duas faixas de prêmio, então ficou com R$ 52.248,92.

Já a terceira aposta é de Tanhaçu, também no centro-sul, e foi registrada na Casa Lotérica Ideal. A aposta simples, de seis números, também teve o custo mínimo de R$ 6 e levou para casa R$ 26.124,46.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).