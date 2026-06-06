SALVADOR
Mega-Sena acumula, mas aposta de Salvador fatura bolada
O sortudo realizou o jogo através de canais digitais
O concurso 3014 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 6, terminou sem acertadores das seis dezenas (18 - 31 - 58 - 53 -26 - 09). Apesar de ninguém ter faturado os R$ 30,4 milhões, 20 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.
O sortudo, que fez o jogo através de canais eletrônicos, ganhou R$ 57.298,00, com um bilhete simples.
Outra aposta baiana foi contemplada em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O acertador fez o jogo na Lotérica São Benedito, no Centro da cidade. A aposta também foi simples e faturou o mesmo valor que a soteropolitana.
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Acertadores da Quadra
Já na Quadra, foram 65 acertadores baianos, sendo 23 em Salvador. Os valores do prêmio variam entre R$ 1.271,97 e R$ 7.631,58, dependendo do tipo da aposta.
Confira a lista de ganhadores da quadra na Bahia:
- Salvador (23)
- Feira de Santana (7)
- Lauro de Freitas (3)
- Teixeira de Freitas (3)
- Camaçari (2)
- Simões Filho (2)
- Vitória da Conquista (2)
- Alagoinhas (1)
- Alcobaça (1)
- Barra da Estiva (1)
- Barreiras (1)
- Caculé (1)
- Camamu (1)
- Correntina (1)
- Dário Meira (1)
- Eunápolis (1)
- Guanambi (1)
- Ibotirama (1)
- Itabuna (1)
- Jeremoabo (1)
- Juazeiro (1)
- Mucuri (1)
- Mundo Novo (1)
- Nova Canaã (1)
- Nova Redenção (1)
- Paulo Afonso (1)
- Presidente Tancredo Neves (1)
- Santana (1)
- São Félix do Coribe (1)
- Sapeaçu (1)
- Teofilândia (1)
Próximo sorteio
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 9 e deve sortear R$ 32 milhões. Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.