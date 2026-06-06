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SALVADOR

Mega-Sena acumula, mas aposta de Salvador fatura bolada

O sortudo realizou o jogo através de canais digitais

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

O concurso 3014 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 6, terminou sem acertadores das seis dezenas (18 - 31 - 58 - 53 -26 - 09). Apesar de ninguém ter faturado os R$ 30,4 milhões, 20 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo, que fez o jogo através de canais eletrônicos, ganhou R$ 57.298,00, com um bilhete simples.

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Outra aposta baiana foi contemplada em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O acertador fez o jogo na Lotérica São Benedito, no Centro da cidade. A aposta também foi simples e faturou o mesmo valor que a soteropolitana.

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Acertadores da Quadra

Já na Quadra, foram 65 acertadores baianos, sendo 23 em Salvador. Os valores do prêmio variam entre R$ 1.271,97 e R$ 7.631,58, dependendo do tipo da aposta.

Confira a lista de ganhadores da quadra na Bahia:

  • Salvador (23)
  • Feira de Santana (7)
  • Lauro de Freitas (3)
  • Teixeira de Freitas (3)
  • Camaçari (2)
  • Simões Filho (2)
  • Vitória da Conquista (2)
  • Alagoinhas (1)
  • Alcobaça (1)
  • Barra da Estiva (1)
  • Barreiras (1)
  • Caculé (1)
  • Camamu (1)
  • Correntina (1)
  • Dário Meira (1)
  • Eunápolis (1)
  • Guanambi (1)
  • Ibotirama (1)
  • Itabuna (1)
  • Jeremoabo (1)
  • Juazeiro (1)
  • Mucuri (1)
  • Mundo Novo (1)
  • Nova Canaã (1)
  • Nova Redenção (1)
  • Paulo Afonso (1)
  • Presidente Tancredo Neves (1)
  • Santana (1)
  • São Félix do Coribe (1)
  • Sapeaçu (1)
  • Teofilândia (1)

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 9 e deve sortear R$ 32 milhões. Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

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jogo Mega-sena sorte

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