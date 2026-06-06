Mega-Sena acumula, mas aposta de Salvador fatura bolada

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O concurso 3014 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 6, terminou sem acertadores das seis dezenas (18 - 31 - 58 - 53 -26 - 09). Apesar de ninguém ter faturado os R$ 30,4 milhões, 20 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo, que fez o jogo através de canais eletrônicos, ganhou R$ 57.298,00, com um bilhete simples.

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Outra aposta baiana foi contemplada em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O acertador fez o jogo na Lotérica São Benedito, no Centro da cidade. A aposta também foi simples e faturou o mesmo valor que a soteropolitana.

Acertadores da Quadra

Já na Quadra, foram 65 acertadores baianos, sendo 23 em Salvador. Os valores do prêmio variam entre R$ 1.271,97 e R$ 7.631,58, dependendo do tipo da aposta.

Confira a lista de ganhadores da quadra na Bahia:

Salvador (23)

Feira de Santana (7)

Lauro de Freitas (3)

Teixeira de Freitas (3)

Camaçari (2)

Simões Filho (2)

Vitória da Conquista (2)

Alagoinhas (1)

Alcobaça (1)

Barra da Estiva (1)

Barreiras (1)

Caculé (1)

Camamu (1)

Correntina (1)

Dário Meira (1)

Eunápolis (1)

Guanambi (1)

Ibotirama (1)

Itabuna (1)

Jeremoabo (1)

Juazeiro (1)

Mucuri (1)

Mundo Novo (1)

Nova Canaã (1)

Nova Redenção (1)

Paulo Afonso (1)

Presidente Tancredo Neves (1)

Santana (1)

São Félix do Coribe (1)

Sapeaçu (1)

Teofilândia (1)

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 9 e deve sortear R$ 32 milhões. Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.