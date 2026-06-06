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DESABAMENTO

Prefeitura aponta irregularidade em prédio que desabou em Pirajá

A vice-prefeita Ana Paula Matos acompanhou as consequências do desabamento neste sábado

Leo Almeida
Por
Vice-prefeita Ana Paula Matos esteve na localidade
Vice-prefeita Ana Paula Matos esteve na localidade - Foto: Divulgação | PMS

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil) que a estrutura que desabou no bairro de Pirajá havia sido construída de forma irregular. A declaração foi dada durante visita ao local, onde equipes municipais acompanham as consequências do desabamento e prestam assistência às famílias afetadas.

Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi registrada após acionamento do Corpo de Bombeiros à Defesa Civil de Salvador (Codesal). Quando os técnicos chegaram ao local, a edificação já havia colapsado. De acordo com o município, não havia registro anterior de solicitação de vistoria para o imóvel.

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“Nosso papel é estar perto das pessoas, especialmente nos momentos mais difíceis. Viemos acompanhar o trabalho das equipes, ouvir os moradores e garantir que todas as famílias recebam o apoio necessário. A prioridade da Prefeitura é proteger vidas, acolher quem foi afetado e atuar de forma rápida e integrada para reduzir os impactos desse desabamento após construção irregular”, afirmou Ana Paula.

Acompanhamento sem mortes

Ao todo, dez famílias receberam acompanhamento social. Conforme a gestão municipal, estão sendo distribuídos colchões, cestas básicas, kits de higiene, kits dormitório e outros itens considerados essenciais para o atendimento emergencial.

Uma criança que estava em uma residência vizinha foi atingida por parte dos escombros, recebeu atendimento médico e teve apenas escoriações leves. Não houve registro de mortes.

Após o desabamento, a área foi isolada e imóveis vizinhos foram evacuados preventivamente. A Codesal informou que acionou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), responsável pela demolição de partes instáveis da estrutura e remoção dos escombros.

A Prefeitura também informou que técnicos irão realizar vistorias detalhadas nas construções vizinhas para avaliar riscos estruturais. As causas do desabamento ainda serão investigadas pelos órgãos competentes.

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Ana Paula Matos desabamento pirajá prefeitura de salvador Salvador

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