Peça de metal despenca de edifício e atinge carro em Salvador

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Uma estrutura de metal se desprendeu de um prédio localizado na esquina da Rua Amazonas com a Rua Rio Grande do Sul, no bairro da Pituba, bairro nobre de Salvador, e atingiu um carro. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira, 5.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que a estrutura, pertencente ao Edifício Torre Ilha da Madeira Empresarial, está bastante danificada devido ao salitre e à consequente falta de manutenção. Uma parte, inclusive, acabou se soltando e atingiu um carro.

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Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Além da ausência de manutenção, o mau tempo na capital baiana pode ter contribuído para a situação.