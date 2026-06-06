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REPOSICIONANDO NO MERCADO

Azul prevê cortar voos devido alta do combustível

A maior parte das reduções da Azul no segundo trimestre ocorreu em rotas internacionais

Carla Melo
Por
Guerra no Oriente Médio causou aumento nos preços
Guerra no Oriente Médio causou aumento nos preços - Foto: Divulgação / Azul

A companhia aérea Azul prevê fazer “cortes de capacidade” em meio a preços mais altos do combustível de aviação, o SAF, causado pela guerra no Irã. O presidente-executivo, John Rodgerson, disse que a empresa continuará reduzindo voos para proteger o caixa.

Rodgerson disse que as maiores empresas do setor vêm reduzindo capacidade para se alinhar melhor à demanda diante de níveis de custo mais altos, e a Azul seguirá o exemplo, indo além dos cortes anteriores à medida que o conflito se prolonga.

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"Quando fizemos nossos cortes iniciais, pensamos que a guerra já teria terminado", disse o executivo em uma entrevista à Reuters.

"Mas ela [a guerra no Irã] continua, então vamos continuar a cortar algumas frequências de forma oportunista, certificando-nos de que estamos voando apenas coisas que fazem sentido", diz Rodgerson.

A maior parte das reduções da Azul no segundo trimestre ocorreu em rotas internacionais, com ajustes adicionais concentrados em frequências domésticas, em vez de retirar cidades inteiras, disse Rodgerson.

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"Você voa para Curitiba seis vezes por dia? Talvez, com esses preços de combustível, devessem ser quatro." A companhia aérea está priorizando seus principais hubs em Campinas, Belo Horizonte e Recife, acrescentou.

"Ainda não retiramos cidades, mas isso está sempre em pauta. Mas primeiro você começa com a utilização e o corte de frequências. Você não quer estar utilizando uma aeronave 13, 14 horas por dia quando os preços dos combustíveis dobram."

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