SUSTO
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso na Bahia
Seis pessoas estavam a bordo do avião no momento da ocorrência
Oito voos precisaram ser cancelados após uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) sair da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no sul da Bahia, na tarde desta sexta-feira, 5. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
No momento da ocorrência, seis pessoas estavam a bordo, entre elas:
- três tripulante;
- três passageiros
Todos desembarcaram em segurança e não precisaram de atendimento médico.
Após o incidente, equipes da concessionária responsável pelo terminal aeroportuário foram acionadas para prestar suporte e adotar as medidas necessárias.
O aeroporto voltou a operar normalmente às 17h. A administração orientou os passageiros afetados a procurarem as companhias aéreas para obter informações sobre remarcações e demais procedimentos relacionados às viagens.
Aeronave
De acordo com a FAB, o incidente envolveu uma aeronave modelo C-98 Caravan, do Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação (1º/5º GAV), conhecido como Esquadrão Rumba. O avião realizava um voo de instrução quando houve a excursão de pista durante o procedimento de aterrissagem.
A FAB informou ainda que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar os levantamentos iniciais e apurar as circunstâncias da ocorrência.