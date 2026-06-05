Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso na Bahia

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Oito voos precisaram ser cancelados após uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) sair da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no sul da Bahia, na tarde desta sexta-feira, 5. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No momento da ocorrência, seis pessoas estavam a bordo, entre elas:

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três tripulante;

três passageiros

Todos desembarcaram em segurança e não precisaram de atendimento médico.

Após o incidente, equipes da concessionária responsável pelo terminal aeroportuário foram acionadas para prestar suporte e adotar as medidas necessárias.

O aeroporto voltou a operar normalmente às 17h. A administração orientou os passageiros afetados a procurarem as companhias aéreas para obter informações sobre remarcações e demais procedimentos relacionados às viagens.

Aeronave

De acordo com a FAB, o incidente envolveu uma aeronave modelo C-98 Caravan, do Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação (1º/5º GAV), conhecido como Esquadrão Rumba. O avião realizava um voo de instrução quando houve a excursão de pista durante o procedimento de aterrissagem.

A FAB informou ainda que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar os levantamentos iniciais e apurar as circunstâncias da ocorrência.