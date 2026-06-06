Vai reformar? Governo libera até R$ 50 mil para famílias; veja regras

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Famílias que sonham em reformar a casa ganharam um reforço importante no orçamento. O governo federal ampliou as condições do programa Reforma Casa Brasil, que agora permite financiamentos de até R$ 50 mil para obras e melhorias em imóveis já existentes.

As mudanças começaram a valer no início de maio e incluem aumento do limite de renda para participação, redução das taxas de juros e ampliação do prazo para pagamento.

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O que mudou no programa?

A principal alteração foi a ampliação da renda máxima permitida para ingresso no programa. Antes restrito a famílias com renda de até R$ 12 mil mensais, o Reforma Casa Brasil agora atende quem recebe até R$ 13 mil por mês.

Outra mudança está relacionada ao financiamento. Os juros foram reduzidos para menos de 1% ao mês e o prazo para quitação da dívida passou para até seis anos.

Além disso, o valor máximo liberado também foi ampliado e pode chegar a R$ 50 mil por família.

Programa atende quem já possui imóvel



Criado em 2025 e integrado ao Minha Casa, Minha Vida, o Reforma Casa Brasil foi desenvolvido para ajudar famílias que já são proprietárias de imóveis, mas precisam realizar intervenções para melhorar as condições de moradia.

O objetivo é permitir reformas que aumentem a segurança, a acessibilidade e o conforto das residências.

A iniciativa integra a estratégia do governo federal de combater o déficit habitacional não apenas por meio da construção de novas moradias, mas também pela recuperação de casas já ocupadas por milhares de brasileiros.

Como solicitar o financiamento?

O primeiro passo para participar do programa é procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar a análise de crédito.

Após a aprovação, o imóvel também precisa atender às exigências estabelecidas pelo programa.

Entre os critérios está a localização da residência, que deve estar em uma área considerada segura, sem riscos de enchentes, deslizamentos ou problemas estruturais graves.

Outro requisito envolve a idade do responsável pelo contrato. A soma da idade do contratante com o prazo total do financiamento não pode ultrapassar 80 anos.

O programa permite que a renda utilizada para aprovação seja composta por outros integrantes da família.

O que pode ser reformado?

Os recursos podem ser utilizados em diferentes tipos de obras e melhorias na residência.

Entre os serviços permitidos estão pintura, troca de pisos, substituição de portas e janelas, construção de novos cômodos e instalação de sistemas de energia solar.

O programa também contempla adaptações voltadas à acessibilidade, como construção de rampas, instalação de corrimãos e barras de apoio.

Além das obras em si, o financiamento pode ser usado para custear materiais de construção, projetos técnicos, assistência especializada e contratação de mão de obra.

Com as novas regras, o governo busca ampliar o alcance do programa e facilitar o acesso de mais famílias ao crédito destinado à melhoria das condições de moradia.